Не зарплата, а прибавка: молодым врачам предлагают выдавать денежные сертификаты

В течение ближайших четырёх лет медицинские работники будут ежемесячно получать к зарплате дополнительные выплаты.

Депутаты Государственной думы выступили с идеей ввести новую федеральную инициативу — «Целевой врачебный сертификат» для тех, кто завершил обучение в медицинских вузах, сообщает РИА Новости.

Главным предложением стало создание сертификата стоимостью 2 млн рублей сроком на четыре года. Об этом говорится в обращении, направленном министру здравоохранения Михаилу Мурашко от Сергея Миронова и Яны Лантратовой.

Сергей Миронов сообщил, что воспользоваться такой поддержкой смогут выпускники, устроившиеся на работу в больницы и поликлиники, перечисленные в специальном списке Минздрава.

При этом внимание будет уделяться местам, где ощущается нехватка медперсонала — преимущественно это сельские территории и отдалённые регионы.

В рамках программы сертификат будет обеспечивать ежемесячную прибавку к окладу молодого специалиста на протяжении четырёх лет.

Таким образом, выпускнику гарантируют регулярное материальное поощрение за работу в приоритетных учреждениях здравоохранения.

Парламентарии убеждены, что такая мера станет существенным аргументом для молодежи при поиске первого места работы и поможет минимизировать нехватку врачей в стране.

Миронов отметил, что подобный подход должен повысить интерес к профессии и усилить приток молодых кадров в здравоохранение.

Ранее сообщалось, что начинающие врачи получат возможность самостоятельно выбирать медицинское учреждение для старта карьеры совместно с наставником.

Такая инициатива направлена на улучшение условий труда новых специалистов и их профессиональную адаптацию.

