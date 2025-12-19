Не зарплата, а прибавка: молодым врачам предлагают выдавать денежные сертификаты

Депутаты Государственной думы выступили с идеей ввести новую федеральную инициативу — «Целевой врачебный сертификат» для тех, кто завершил обучение в медицинских вузах, сообщает РИА Новости.
Главным предложением стало создание сертификата стоимостью 2 млн рублей сроком на четыре года. Об этом говорится в обращении, направленном министру здравоохранения Михаилу Мурашко от Сергея Миронова и Яны Лантратовой.
Сергей Миронов сообщил, что воспользоваться такой поддержкой смогут выпускники, устроившиеся на работу в больницы и поликлиники, перечисленные в специальном списке Минздрава.
При этом внимание будет уделяться местам, где ощущается нехватка медперсонала — преимущественно это сельские территории и отдалённые регионы.
В рамках программы сертификат будет обеспечивать ежемесячную прибавку к окладу молодого специалиста на протяжении четырёх лет.
Таким образом, выпускнику гарантируют регулярное материальное поощрение за работу в приоритетных учреждениях здравоохранения.
Парламентарии убеждены, что такая мера станет существенным аргументом для молодежи при поиске первого места работы и поможет минимизировать нехватку врачей в стране.
Миронов отметил, что подобный подход должен повысить интерес к профессии и усилить приток молодых кадров в здравоохранение.
Ранее сообщалось, что начинающие врачи получат возможность самостоятельно выбирать медицинское учреждение для старта карьеры совместно с наставником.
Такая инициатива направлена на улучшение условий труда новых специалистов и их профессиональную адаптацию.
