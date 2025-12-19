Петербург ближе: «Ласточка» из Пскова отвоевала у дороги 20 минут

В следующем году пассажиры "Ласточки", следующей между Псковом и Санкт-Петербургом, будут добираться до места назначения быстрее — поездка станет короче на 20 минут. Благодаря ремонту трёх участков железнодорожных путей, расположенных между Псковом и Лугой это станет возможно.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об этих планах, отметив:
«Ранее мы договорились с руководством Октябрьской железной дороги о сокращении времени в пути на „Ласточке“ по маршруту Псков — Петербург на полчаса.
Проведённая модернизация уже позволила увеличить скорость поезда на участке Плюсса — Струги Красные со 100 до 120 км/ч, что сократило время в пути на 10 минут.
В 2026 году будут отремонтированы три перегона от Пскова до Луги — ожидается, что это даст ещё минус на 20 минут».
Помимо этого, Ведерников добавил, что также предусмотрен капитальный ремонт железной дороги между Новосокольниками и Шубино. Какие-либо ещё подробности относительно сроков выполнения этих работ не уточняются.
