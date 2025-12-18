Метро ставит рекорды: в Петербурге под землёй одновременно трудятся пять «стальных кротов»

В городе на Неве зафиксированы рекордные показатели по объёмам строительства подземки: впервые за последние десятилетия прокладывают тоннели сразу пять проходческих комплексов, а к запуску готовится еще один.
Для увеличения скорости работ были восстановлены щиты, изготовленные во времена СССР, а также впервые применены два новых российских проходческих комплекса.
Эти усилия осуществляются в рамках плана развития метрополитена, рассчитанного до 2030 года, предусматривающего проектирование новых линий и обновление действующих трасс, сообщает петербург Центр.
В 2024 году для пассажиров открылась станция «Горный институт». Сейчас возводятся северные участки Невско-Василеостровской и Фрунзенско-Приморской линий, а также создается Красносельско-Калининская линия.
На декабрь 2025-го намечен ввод в строй первых станций новой «коричневой» ветки — «Путиловской» и «Юго-Западной».
Ведется работа над развитием пересадочного узла «Лиговский-2», который будет связан с перспективной высокоскоростной железнодорожной линией до Москвы.
Дополнительно рассматриваются пути получения средств на продление метро в сторону аэропорта Пулково и к выставочному центру «Экспофорум».
Ожидается скорый запуск первого участка скоростного трамвая «Славянка», соединяющего станцию метро «Купчино» и Шушары.Развитие транспортной инфраструктуры в Санкт-Петербурге продолжается сразу по нескольким направлениям.
Уделяется внимание модернизации действующих линий метро, запуску новых маршрутов трамваев, а также строительству крупных дорожных объектов.
Город ставит задачи ускорить транспортное сообщение для всех жителей и гостей мегаполиса.
