Городовой / Город / Метро ставит рекорды: в Петербурге под землёй одновременно трудятся пять «стальных кротов»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Спорный музей Петербурга, который заставляет горожан стыдиться Город
Парадокс СССР: почему в хрущевках дверь открывали внутрь, а не наружу Общество
Лучший голкипер: вратарь сборной России Сафонов взял Межконтинентальный кубок Город
Бизнес-класс «Сапсана»: стоит ли четыре часа комфорта тройной цены Город
Сколько стоит праздник со звездой: раскрыты гонорары артистов за новогодние корпоративы Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Туризм Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Метро ставит рекорды: в Петербурге под землёй одновременно трудятся пять «стальных кротов»

Опубликовано: 18 декабря 2025 22:00
Метро ставит рекорды: в Петербурге под землёй одновременно трудятся пять «стальных кротов»
Метро ставит рекорды: в Петербурге под землёй одновременно трудятся пять «стальных кротов»
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге одновременно работают пять проходческих комплексов при строительстве метро, что стало рекордом последних десятилетий и связано с реализацией программы развития подземки до 2030 года.

В городе на Неве зафиксированы рекордные показатели по объёмам строительства подземки: впервые за последние десятилетия прокладывают тоннели сразу пять проходческих комплексов, а к запуску готовится еще один.

Для увеличения скорости работ были восстановлены щиты, изготовленные во времена СССР, а также впервые применены два новых российских проходческих комплекса.

Эти усилия осуществляются в рамках плана развития метрополитена, рассчитанного до 2030 года, предусматривающего проектирование новых линий и обновление действующих трасс, сообщает петербург Центр.

В 2024 году для пассажиров открылась станция «Горный институт». Сейчас возводятся северные участки Невско-Василеостровской и Фрунзенско-Приморской линий, а также создается Красносельско-Калининская линия.

На декабрь 2025-го намечен ввод в строй первых станций новой «коричневой» ветки — «Путиловской» и «Юго-Западной».

Ведется работа над развитием пересадочного узла «Лиговский-2», который будет связан с перспективной высокоскоростной железнодорожной линией до Москвы.

Дополнительно рассматриваются пути получения средств на продление метро в сторону аэропорта Пулково и к выставочному центру «Экспофорум».

Ожидается скорый запуск первого участка скоростного трамвая «Славянка», соединяющего станцию метро «Купчино» и Шушары.Развитие транспортной инфраструктуры в Санкт-Петербурге продолжается сразу по нескольким направлениям.

Уделяется внимание модернизации действующих линий метро, запуску новых маршрутов трамваев, а также строительству крупных дорожных объектов.

Город ставит задачи ускорить транспортное сообщение для всех жителей и гостей мегаполиса.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью