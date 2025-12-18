Бизнес-класс «Сапсана»: стоит ли четыре часа комфорта тройной цены

Зачем платить за тапочки и тканевую салфетку?

Приобретение билетов на скоростной поезд перед Новым годом сродни попытке достать места на «Щелкунчика» в Большом театре — спрос превышает предложение задолго до даты отправления.

В условиях, когда билеты на самолет становятся сомнительной лотереей из-за частых задержек — путешествие по железной дороге кажется более предсказуемым вариантом.

Столкнувшись с дефицитом мест и желанием совершить вовремя поездку в Петербург после годичного перерыва, у туристки выбор пал на бизнес-класс «Сапсана». Решение принято — предстоит проверка: оправдана ли эта переплата?

Первое впечатление: от «Вау» до «Упс»

Вагоны бизнес-класса традиционно обозначены номерами 2 и/или 12. Ошибка в нумерации при посадке может привести к интересному открытию.

Попав не в свой вагон, можно испытать первоначальный восторг от просторных кресел и ощущения неги — но это, как выяснилось, оказался первый класс.

В настоящем вагоне бизнес-класса картина выглядит куда более сдержанно. На первый взгляд, сходство с экономом невелико: те же два кресла по обе стороны прохода.

Однако детали выдают более высокий статус: кресла обиты кожей, а главное — расстояние между рядами заметно увеличено, предоставляя больше личного пространства.

Функционал кресел — регулируемая спинка, столик-трансформер и подставка для ног — остается прежним.

Приятным дополнением служит дорожный набор, включающий маску для сна, беруши, тапочки и ложку для обуви. Впрочем, для четырехчасовой поездки эти предметы скорее выглядят как сувениры:

“Я ничего не использовала”.

Главное отличие — включенное питание

Ключевое преимущество бизнес-класса заключается именно в питании, включенном в стоимость билета. Меню зависит от времени отправления. Вечерняя поездка предусматривала не полноценный ужин, а скорее плотный обед.

Пассажирам предлагался выбор из трех сетов:

Риет из горбуши с корнишоном, филе окуня с рисом.

Салат с овощами и фета, куриное бедро с картошкой.

Салат «Ставропольский» с бужениной, марокканский пирог с овощами.

К основному блюду прилагался десерт — на выбор один из двух вариантов. Сервировка приятно удивила — никакого унылого пластика. Использовались стекло и керамика, на столе лежала тканевая салфетка, а для рук подавалось горячее полотенце.

Выбранный сет (салат с фетой и куриное бедро) оказался “вкусным".

"Не высокая кухня, конечно, (да и кто ее ждет в поезде?), но и не ‘перекус в дорогу’”.

В течение всего пути проводники предлагали горячие и холодные напитки, а также возможность выбора алкогольного напитка из представленной винной карты.

Бонусом является доступ к бизнес-залу на вокзале перед отправлением — “спорное преимущество”, которое может быть полезно лишь при длительном ожидании.

Вердикт: комфорт или прагматизм?

Стоимость бизнес-класса на данном маршруте составила около 15 тысяч рублей, что втрое превышает цену билета в эконом-сегменте (около 5 тысяч). Стоило ли это столь значительной переплаты? Ответ оказался отрицательным.

“Да, было комфортно. Но втрое дороже (15 тыс руб вместо 5 тыс)? Простите, нет”.

В Петербург, несомненно, стоит вернуться, но не за счет бизнес-класса. На сэкономленные средства можно “поужинать с видом на Исаакий — эмоций будет больше”.

Мнения, циркулирующие среди путешественников, подтверждают этот прагматичный подход.

Одни считают, что бизнес — это для тех, кто “имеет высокий доход и 15 тыс. руб. для него — норм цена за 4 часа поездки, а также привык к определенному уровню личного комфорта”.

Другие же утверждают, что нынешний «бизнес» в «Сапсане» “точно не про людей с высоким доходом”, поскольку стал доступным для многих. Более радикальные пассажиры предпочитают ночной поезд:

“Тронулся поезд лягу спать, проснулся и уже в Москве или наоборот”.

В конечном итоге, выбор сводится к приоритетам:

“Я очень люблю вкусно поесть и красиво одеться, поэтому я спокойно поеду в Ленинград в плацкарте, даже при наличии лишних денег. Они есть. Просто меня задавит жаба потратить на транспорт вместо ресторана или бутика”.

