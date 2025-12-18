Искусственное сердце: в Петербурге провели уникальную имплантацию желудочков

В Петербурге специалисты Мариинской больницы впервые в России провели операцию по установке человеку с тяжёлой формой сердечной недостаточности сразу двух искусственных желудочков, сообщает ТАСС.
Заместитель главного врача по медицинской части городской Мариинской больницы Александр Андреенко сообщил:
Мы выполнили первую, по сути, в РФ имплантацию двух искусственных желудочков одному пациенту с терминальной сердечной недостаточностью, у которого шансы на выживание были достаточно сомнительными.
По словам врача, благодаря проведённой операции человек фактически получил полностью искусственное сердце. Сейчас пациент уже находится в общем отделении, продолжая курс лечения под наблюдением специалистов.
Мариинская больница остаётся единственным городским стационаром, где применяются такие передовые методы.
Ранее сообщалось, что хирургам удалось освоить технологию, позволяющую соединять импланты с костной тканью.
Эти достижения открывают новые возможности восстановления здоровья для россиян, сталкивающихся с тяжёлыми заболеваниями сердца и других органов.