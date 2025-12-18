Городовой / Город / Искусственное сердце: в Петербурге провели уникальную имплантацию желудочков
Искусственное сердце: в Петербурге провели уникальную имплантацию желудочков

Опубликовано: 18 декабря 2025 19:00
Врач сообщил, что пациенту было установлено практически полностью искусственное сердце.

В Петербурге специалисты Мариинской больницы впервые в России провели операцию по установке человеку с тяжёлой формой сердечной недостаточности сразу двух искусственных желудочков, сообщает ТАСС.

Заместитель главного врача по медицинской части городской Мариинской больницы Александр Андреенко сообщил:

Мы выполнили первую, по сути, в РФ имплантацию двух искусственных желудочков одному пациенту с терминальной сердечной недостаточностью, у которого шансы на выживание были достаточно сомнительными.

По словам врача, благодаря проведённой операции человек фактически получил полностью искусственное сердце. Сейчас пациент уже находится в общем отделении, продолжая курс лечения под наблюдением специалистов.

Мариинская больница остаётся единственным городским стационаром, где применяются такие передовые методы.

Ранее сообщалось, что хирургам удалось освоить технологию, позволяющую соединять импланты с костной тканью.

Эти достижения открывают новые возможности восстановления здоровья для россиян, сталкивающихся с тяжёлыми заболеваниями сердца и других органов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
