Городовой / Город / Петербург накрыла волна гриппа: всего за неделю заболеваемость подскочила почти на треть
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Бизнес-класс «Сапсана»: стоит ли четыре часа комфорта тройной цены Город
Сколько стоит праздник со звездой: раскрыты гонорары артистов за новогодние корпоративы Город
Зачем добавляли торф и золу: шокирующие детали старинного рецепта ленинградского чая, чтобы он выглядел, как китайский Город
Искусственное сердце: в Петербурге провели уникальную имплантацию желудочков Город
Радуга спустилась на Дворцовую: главная ёлка Петербурга зажглась разноцветными огнями Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Туризм Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Петербург накрыла волна гриппа: всего за неделю заболеваемость подскочила почти на треть

Опубликовано: 18 декабря 2025 18:00
Петербург накрыла волна гриппа: всего за неделю заболеваемость подскочила почти на треть
Петербург накрыла волна гриппа: всего за неделю заболеваемость подскочила почти на треть
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Ленинградской области отмечен значительный рост заболеваемости коронавирусом — за неделю показатель увеличился на 72,5%.

За последнюю неделю в Санкт-Петербурге фиксируется значительный подъём числа заболевших респираторными инфекциями.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что общий уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в городе увеличился на 30,3 процента.

Несмотря на это, пороговые значения эпидемии не были превышены.

Основная доля зарегистрированных случаев среди вирусов, не относящихся к гриппу, приходится на коронавирус нового типа, а также на риновирусы и парагрипп.

Рост числа заболевших составил 11,6 процента. Отдельно отмечается существенный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Для Ленинградской области аналогичный показатель по гриппу и ОРВИ увеличился на 28,1 процента по сравнению с прошлой неделей.

Тем временем, количество заболевших коронавирусной инфекцией в этом регионе выросло сразу на 72,5 процента. При этом отмечается, что эпидемическая ситуация остаётся в пределах нормы.

В ведомстве напомнили о мерах для снижения распространения инфекций в образовательных учреждениях. Ежедневно проводят так называемые утренние медицинские фильтры.

Если количество заболевших среди учеников и сотрудников достигает 20 процентов и более, возможно временное приостановление учебного процесса или его полное прекращение на этот период.

Ранее отмечалось, что увеличение случаев заболевания гриппом среди школьников Санкт-Петербурга. Также гражданам напоминают о необходимости соблюдать рекомендованные профилактические меры. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов регионального управления.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью