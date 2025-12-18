Петербург накрыла волна гриппа: всего за неделю заболеваемость подскочила почти на треть

В Ленинградской области отмечен значительный рост заболеваемости коронавирусом — за неделю показатель увеличился на 72,5%.

За последнюю неделю в Санкт-Петербурге фиксируется значительный подъём числа заболевших респираторными инфекциями.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что общий уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в городе увеличился на 30,3 процента.

Несмотря на это, пороговые значения эпидемии не были превышены.

Основная доля зарегистрированных случаев среди вирусов, не относящихся к гриппу, приходится на коронавирус нового типа, а также на риновирусы и парагрипп.

Рост числа заболевших составил 11,6 процента. Отдельно отмечается существенный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Для Ленинградской области аналогичный показатель по гриппу и ОРВИ увеличился на 28,1 процента по сравнению с прошлой неделей.

Тем временем, количество заболевших коронавирусной инфекцией в этом регионе выросло сразу на 72,5 процента. При этом отмечается, что эпидемическая ситуация остаётся в пределах нормы.

В ведомстве напомнили о мерах для снижения распространения инфекций в образовательных учреждениях. Ежедневно проводят так называемые утренние медицинские фильтры.

Если количество заболевших среди учеников и сотрудников достигает 20 процентов и более, возможно временное приостановление учебного процесса или его полное прекращение на этот период.

Ранее отмечалось, что увеличение случаев заболевания гриппом среди школьников Санкт-Петербурга. Также гражданам напоминают о необходимости соблюдать рекомендованные профилактические меры. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов регионального управления.