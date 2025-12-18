Радуга спустилась на Дворцовую: главная ёлка Петербурга зажглась разноцветными огнями

В центре города установили и украсили главную праздничную ель и торжественно включили огни, сообщает 78.ru.
Организаторы выбрали оформление в стиле прошлых лет: на ветвях разместили 52 фигуры снеговиков, 51 щелкунчика, 50 моделей избушек, 46 разноцветных шаров, 45 изображений конфет и 40 небольших фигур лошадок.
Всю композицию дополнили гирлянды из 350 флажков и светящиеся ленты протяжённостью в несколько сотен метров.
Ель будет украшать Дворцовую площадь вплоть до 15 января. Праздничное дерево доставили в центр города после того, как оно было срублено в Копорском лесничестве.