Радуга спустилась на Дворцовую: главная ёлка Петербурга зажглась разноцветными огнями
Радуга спустилась на Дворцовую: главная ёлка Петербурга зажглась разноцветными огнями

Опубликовано: 18 декабря 2025 10:04
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Новогоднюю елку в этом году оформили в традиционном стиле ретро.

В центре города установили и украсили главную праздничную ель и торжественно включили огни, сообщает 78.ru.

Организаторы выбрали оформление в стиле прошлых лет: на ветвях разместили 52 фигуры снеговиков, 51 щелкунчика, 50 моделей избушек, 46 разноцветных шаров, 45 изображений конфет и 40 небольших фигур лошадок.

Всю композицию дополнили гирлянды из 350 флажков и светящиеся ленты протяжённостью в несколько сотен метров.

Ель будет украшать Дворцовую площадь вплоть до 15 января. Праздничное дерево доставили в центр города после того, как оно было срублено в Копорском лесничестве.

Автор:
Юлия Аликова
