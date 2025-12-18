Петербургский Новый год: кто поставил первую ёлку на Дворцовой и почему на неё ополчились коммунисты

Первые упоминания о новогодних украшениях в Санкт-Петербурге связаны с началом XVIII века.

Всё началось с указа Петра I, который велел отмечать начало года 1 января и украшать жилища ветками хвойных деревьев.

Этот документ вышел в 1699 году и устанавливал правила: у состоятельных горожан дома и ворота должны быть украшены сосновыми, еловыми либо можжевеловыми ветками, а остальные могли ограничиться хотя бы одной ветвью.

Эти декорации оставались на своих местах с первого по седьмое января.

В XVIII столетии центром праздничных торжеств становилась замерзшая Нева. На льду прямо напротив здания Академии художеств возводились внушительные ледяные горки высотой до двадцати метров, украшенные флагами и деревьями.

На этих площадках проводились яркие представления с огнями и фейерверками.

Ключевой поворот в истории праздничного убранства произошёл в середине XIX века, когда традиция вновь обрела популярность.

В 1819 году в Аничковом дворце по инициативе супруги Николая I Александры Федоровны впервые появилась официальная украшенная ёлка.

Однако выйти на улицы праздник смог только в 1852 году, когда на Екатерингофском вокзале установили первую открытую для публики ель.

Эта ель выглядела просто и была декорирована цветной бумагой, но событие дало начало новой традиции для всех горожан. В этот период в Петербурге открылись первые ёлочные базары, которые стали важной частью подготовки к зимним праздникам в городе.

В XX веке традиции прервала смена власти. В 1929 году празднование Нового года оказалось под запретом: власти сочли его буржуазным пережитком, а дети лишились возможности увидеть праздник. Только в 1930-х годах город вновь вернулся к обычаям зимнего убранства.

Символом возвращения праздника стал 1937 год: тогда на Дворцовой площади Ленинграда впервые появилась высокая ёлка, венчанная не Вифлеемской звездой, а красной пятиконечной.

Во время блокады город оставался без привычных праздничных украшений. После окончания войны началось постепенное восстановление традиций.

Уже с 1960-х на городских улицах появились фигуры сказочных персонажей и первые электрические гирлянды, которые сперва украшали только Невский проспект.

Дворцовая площадь не всегда была местом главных новогодних торжеств.

До революции праздничные мероприятия чаще проводили у Адмиралтейства, а установка главной городской ёлки на Дворцовой площади закрепилась только с 1937 года, в период советской власти.

В наши дни установка большой ели у Зимнего дворца символизирует начало череды праздничных событий.

Каждый год специалисты разрабатывают новую идею для иллюминации, и архитектурный ансамбль превращается в световое представление.

Благодаря современным технологиям на фасадах можно видеть динамические проекционные картины, продолжая традицию петровских развлечений — только теперь уже в цифровую эпоху.

За триста лет городская праздничная атмосфера прошла путь от скромных хвойных ветвей до технологичных световых инсталляций.

Постоянным осталось одно: праздничное убранство Петербурга ежегодно создаёт неповторимое настроение, привлекая гостей и принося радость жителям города.

