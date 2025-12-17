Петербург встает на защиту собственников квартир: управляющим компаниям придется выполнять новое условие

На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга была поддержана инициатива о корректировке федерального закона, которая касается укрепления прав владельцев помещений в многоквартирных домах.
Проект предполагает изменение действующего Жилищного кодекса Российской Федерации, сообщает 78.ru.
Согласно предлагаемым поправкам, планируется исключить возможность включения отдельных вопросов, относящихся к уникальной компетенции собственников, в повестку общих собраний, если такие собрания инициирует управляющая организация.
По словам авторов инициативы, подобная практика поможет уменьшить вероятность неправомерных действий со стороны управляющих компаний, работающих не в интересах жильцов.
Ранее сообщалось, что в городе скоро установят свыше 100 тысяч "умных" приборов учёта ресурсов в жилых домах.