Петербург встает на защиту собственников квартир: управляющим компаниям придется выполнять новое условие

Опубликовано: 17 декабря 2025 11:07
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Группа депутатов внесла новую законодательную инициативу.

На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга была поддержана инициатива о корректировке федерального закона, которая касается укрепления прав владельцев помещений в многоквартирных домах.

Проект предполагает изменение действующего Жилищного кодекса Российской Федерации, сообщает 78.ru.

Согласно предлагаемым поправкам, планируется исключить возможность включения отдельных вопросов, относящихся к уникальной компетенции собственников, в повестку общих собраний, если такие собрания инициирует управляющая организация.

По словам авторов инициативы, подобная практика поможет уменьшить вероятность неправомерных действий со стороны управляющих компаний, работающих не в интересах жильцов.

Ранее сообщалось, что в городе скоро установят свыше 100 тысяч "умных" приборов учёта ресурсов в жилых домах.

Юлия Аликова
