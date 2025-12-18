Слово «Ям» — это не яма: шокирующее происхождение названий станций, о которых молчат в электричке

Маршрут сквозь века на дизеле до Ивангорода.

Поезд, именуемый дизель-поездом, но всё ещё выполняющий функции электрички, медленно движется по маршруту Гатчина – Ивангород.

Эта железная дорога, малодеятельная с точки зрения современного пассажиропотока, хранит в себе отголоски стратегического значения и истории целых эпох.

Изначально она задумывалась как кратчайший путь, соединяющий Санкт-Петербург с ключевыми портами Балтики — Нарвой, Ревелем (ныне Таллином) и Балтийским портом (Палдиски).

История ветки началась в 1870 году со строительства дороги от Ревеля до Тосно. Отсутствие прямого выхода в Петербург потребовало выкупа Петергофской железной дороги и прокладки соединительной ветки через Красное Село.

В результате Петергофский вокзал был переименован в Балтийский — название, сохранившееся по сей день. Двухчасовая поездка от Гатчины до Ивангорода позволяет заново прочесть названия станций и вспомнить, что скрывается за ними.

Войсковицы: Охота и несокрушимая броня

Первая остановка — Войсковицы, поселок, впервые упомянутый в переписи 1500 года под именем Войковичи.

В XVIII веке мыза принадлежала инженеру Фёдору Вилимовичу Боуру, а затем Николаю Фёдоровичу Кандалинцеву — автору проекта единого налога на питейные заведения.

При мызе процветало производство: мельница, кирпичный и винокуренный заводы. В 1871 году земли перешли к купцу Аврааму Исаевичу Горвицу, чьими стараниями здесь появился полустанок.

История Войсковиц тесно связана и с императорской охотой. Николай II оставил запись в дневнике об одном из местных выездов:

«В 8 часов поехал со всеми прежними охотниками в Войсковицы. […] Всего убито: 600. Мною: 2 тетерева, 76 фазанов, русак и 2 беляка – итого 81».

Однако куда более драматична страница, датированная 20 августа 1941 года. У посёлка Новый Учхоз произошёл знаменитый Войсковицкий бой.

Экипаж танка старшего лейтенанта Зиновия Григорьевича Колобанова в течение часа уничтожил 22 вражеских танка. Поразительно, но башню танка Колобанова пробило 114 снарядов, однако советская броня выдержала.

“Все члены экипажа были представлены к званию Герой Советского Союза, но высшее командование отклонило награждение, так как не могло поверить в реальность этого факта”.

Елизаветино и интриги двора

Станция Елизаветино названа в честь княгини Елизаветы Эсперовны Трубецкой, чья светская жизнь была наполнена блеском Петербурга и Парижа. Усадьба Елизаветино находится в деревне Дылицы.

Здесь начинаются интригующие страницы истории: первым владельцем имения был Василий Шкурин, камердинер Екатерины II.

Он вошёл в историю тем, что поджёг собственный дом, чтобы отвлечь внимание Петра III, пока Екатерина рожала незаконного сына от Григория Орлова — Алексея Бобринского.

Сегодня усадьба возрождается как элитный отель, предлагая гостям “хотя бы ненадолго почувствовать себя великосветским князем или княгиней”.

Кикерино: керамика и несправедливое обвинение

За Елизаветино начинается Волосовский район, и первая станция — Кикерино. В начале XX века здесь процветало майоликовое производство Петра Кузьмича Ваулина, художника-керамиста, сотрудничавшего с Серовым, Коровиным, Рерихом и Врубелем.

Его работы украшают Ярославский вокзал в Москве и фасад Третьяковской галереи. После революции Ваулин возглавил завод «Горн», но, к сожалению, “после освобождения Волосовского района от фашистов, Ваулин был несправедливо обвинён в сотрудничестве с немцами и расстрелян”.

Реабилитация последовала лишь в 1989 году.

Волосово и древние божества

Посёлок Волосово, получивший статус города в 1999 году, сохранил своё древнее имя. На гербе изображён старец на троне с гуслями — бог плодородия Волос.

“Медведь является символом лесного края, а бык позиционирует Волосово, как центр сельского хозяйства”.

Рядом с вокзалом стоит оригинальная водонапорная башня 1905 года — кирпичная внизу и деревянная наверху.

Вруда: немецкая оценка и заброшенные печи

Название Вруда, впервые упомянутое в 1500 году, происходит от слова «врутец» — родник. В XIX веке село принадлежало графу Владимиру Фёдоровичу Адлербергу, сподвижнику Николая I.

О влиянии этого человека говорит отзыв Отто фон Бисмарка:

«Это самая светлая голова из тех, с кем мне приходилось встречаться в России».

Неподалёку от станции находится заброшенный карьер, где сохранились “шесть гигантских печей для обжига породы” — впечатляющее наследие старой промышленности.

Тикопись и наследие дворянства

Остановочный пункт Тикопись вызывает улыбку: его название переводится либо как «гнездо улитки», либо как «гнездо дятла». Две улитки, как ни странно, изображены на гербе.

Земли здесь некогда принадлежали графу Павлу Андреевичу Шувалову. Позже здесь родилась эстонская писательница Вера Саар, чей роман вдохновил на создание фильма «Родник в лесу».

Кингисепп: от Ям до промышленного центра

Конечная станция, Ивангород, требует отдельного внимания, но предшествующий ему Кингисепп — город с глубокими корнями. До 1922 года он носил имя Ямбург, основанное новгородцами в 1384 году как пограничная крепость.

Слово “ям” здесь — не о ямах на дороге, а о “системе ханской почты”. К XVIII веку укрепления крепости были разрушены по указу Екатерины II, и камни пошли на строительство Екатерининского собора.

“На территории бывшей крепости Ям уже более ста лет ведутся археологические раскопки”.

После переименования в честь эстонского коммуниста, город стал важным промышленным узлом.

Ивангород: граница, взорванная и восстановленная

Ивангород, последняя точка маршрута, сегодня — пограничный пункт. Мост через Нарву, некогда называвшийся мостом Дружбы, был взорван в 1941 году.

Нынешний мост, открытый в 1960 году, своей серединой чётко отмечает границу:

“Сегодня ровно на середине моста пролегает граница между двумя странами: Российской Федерацией и Эстонской республикой”.

