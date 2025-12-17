За мишуру придется ответить: в Петербурге штрафуют за «неправильно» украшенные парадные к Новому году

В Санкт-Петербурге напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при подготовке к новогодним праздникам в подъездах.
Граждан предупреждают о возможных денежных взысканиях, если в процессе оформления общих пространств будут нарушены установленные требования, сообщает Фонтанка.
Особое внимание обращается на использование украшений, которые могут воспламеняться вблизи осветительных приборов.
Размер штрафа для обычных горожан за такие нарушения составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Если ответственность лежит на сотрудниках управляющих организаций, сумма увеличивается до 20–30 тысяч рублей.
В случае с юридическими лицами финансовое взыскание может достигать 300–400 тысяч рублей.
Кроме того, запрещено декорировать лестничные площадки и коридоры способом, который препятствует свободному проходу к выходам или загромождает эвакуационные маршруты.
Эксперты рекомендуют устанавливать ель так, чтобы она надежно стояла и не закрывала проходы.
Ветки праздничного дерева необходимо размещать на расстоянии не менее одного метра от стен, потолка, отопительных и вентиляционных устройств.
