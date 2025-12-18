Как Петр I разделил Россию: 18 декабря в истории Петербурга

История Санкт-Петербурга и всей Российской империи изобилует датами, заложившими основы государственного устройства, научного прогресса и социального движения.

18 декабря — это день, когда были приняты судьбоносные административные решения, заложены основы передового медицинского образования и впервые прозвучал гласный протест рабочего класса.

1708: рождение губерний

Судьбоносное событие для государственного строительства произошло 18 декабря 1708 года. Именно тогда Петр I подписал именной указ «Об учреждении губерний и о росписании к ним городов».

Этот акт стал краеугольным камнем административной реформы. В указе, в частности, говорилось:

«…в своем великого государя великом Российском государстве для всенародной пользы учинить 8 губерний и к ним росписать города».

В результате этого решения были созданы Мовсковская, Ингерманландская, Киевская, Смоленская, Архангелогородская, Казанская и Азовская губернии — шаг, направленный на централизацию управления и повышение эффективности государства.

1718: загадки родословной

В этот же день, но в 1718 году, в Ростоке (Германия) родилась Анна Леопольдовна. Ее рождение было тесно связано с династическими планами России: она приходилась племянницей Петру I, будучи дочерью Екатерины Иоанновны, сестры Анны Иоанновны.

Эта принцесса Мекленбург-Шверинская, чье первоначальное имя было Елизавета Катерина Кристина, в будущем сыграла трагическую роль в истории России, став регентом при младенце-императоре.

1798: академия, ставшая элитой

18 декабря 1798 года ознаменовалось важным шагом в развитии отечественной медицины. По именному Указу Павла I была основана Медико-хирургическая академия.

Император поручил государственному казначею Алексею Васильеву “создать все условия и финансовую базу для нового учебного заведения”. Вскоре были подписаны указы о строительстве помещений для учебных театров и общежития.

Академия быстро стала ведущим учебно-научным центром, готовя не только врачей, но и ветеринаров и провизоров. Александр I позднее возвел академию в ранг «первых учебных заведений Империи».

1828: от чугуна до конного такси

Инженерный прогресс города также проявился 18 декабря. В 1828 году открылся Большой Конюшенный мост, перекинувшийся через Мойку.

Этот чугунный мост, чей окончательный проект разработали инженеры Треттер и Адам, усовершенствовав чертежи Гесте, несет на себе отпечаток гения Карла Ивановича Росси, участвовавшего в его оформлении.

Его облик “дошел до наших дней практически неизменным”.

1876: заря рабочего протеста

Кульминацией дня, наполненного имперскими указами и строительством, стало рождение гражданской активности. 18 декабря 1876 года на Казанской площади состоялась первая в России политическая демонстрация с участием рабочих и студентов.

Около 400 человек собрались, чтобы выразить протест росту стачечного движения. Именно тогда 16-летний рабочий Яков Потапов “впервые поднял красный флаг” — этот акт вошел в историю как первое знамя революции.

Событие было организовано народниками-землевольцами и стало предвестником грядущих социальных потрясений.