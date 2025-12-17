ВСМ, которой ещё нет: Беглов и Савельев проверили «нулевой» старт мегастройки

В Санкт-Петербурге началось возведение одного из важнейших участков будущей высокоскоростной железнодорожной линии.
Строительную площадку посетили губернатор города Александр Беглов и заместитель Председателя Правительства России Виталий Савельев.
Вместе с ними объект осмотрели министр транспорта России Андрей Никитин, руководитель РЖД Олег Белозёров и генеральный директор группы компаний «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин.
На этом этапе работ идёт строительство развязки на пятом километре — это одна из самых сложных технических задач при входе будущей магистрали на территорию города.
Особую сложность вызывает то, что проект реализуют в условиях уже существующих городских объектов транспорта.
Представители городской администрации отметили, что работы проходят без остановки текущего движения поездов и минимально затрагивают привычный ритм жизни мегаполиса.