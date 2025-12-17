Зачётка переезжает в телефон: студентам разрешат электронные книжки

В образовательных учреждениях, специализирующихся на подготовке кадров для обороны и безопасности, новые виды зачётных книжек применяться не будут.

На пленарном заседании Государственной думы были одобрены поправки к федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» во втором и третьем чтениях, сообщает РГ.

Теперь в российских вузах появится возможность оформлять студенческие билеты и зачётные книжки в цифровом формате.

Доступ к цифровым версиям студенческих билетов и зачётных книжек будет предоставляться через онлайн-ресурсы учебных заведений, специальный портал государственных услуг, а также посредством мессенджера «Мax».

При этом для желающих сохраняется возможность оформить эти документы по-прежнему на бумажном носителе. Об этом говорится в официальных разъяснениях, предоставленных Государственной думой.

Для учащихся высших учебных заведений, чья подготовка связана с вопросами обороны или обеспечением безопасности страны, электронные версии студенческих билетов и зачётных книжек внедряться не будут.

Те, кто обучается по соответствующим направлениям, продолжат пользоваться исключительно бумажными вариантами перечисленных документов.