Опекунам и приёмным семьям Петербурга — по 20 тысяч на ребёнка: когда начнутся повышенные выплаты

Опубликовано: 17 декабря 2025 10:34
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило повышение ежемесячных выплат опекунам до 20 тысяч рублей.

Петербургские парламентарии в ходе заседания 17 декабря приняли закон, который предусматривает повышение ежемесячной финансовой поддержки для опекунов и приемных семей.

Теперь сумма выплаты на одного ребенка составляет 20 тысяч рублей в месяц, сообщил парламентарий Денис Четырбок.

Власти города намерены расширить и другие формы помощи семьям. В частности, многодетным петербуржцам предлагают дополнительное финансирование для погашения жилищных займов.

Размер такой выплаты может достигать 500 тысяч рублей.

Ожидается, что новой поддержкой смогут воспользоваться около 500 семей ежегодно. Перечень необходимых условия для получения помощи будет определять городской департамент.

Автор:
Юлия Аликова
