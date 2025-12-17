Городовой / Город / Пристегните ремни: Госдума подняла штрафы за нарушения перевозки детей
Пристегните ремни: Госдума подняла штрафы за нарушения перевозки детей

Опубликовано: 17 декабря 2025 10:53
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Самозанятых водителей такси приравняют к должностным лицам в вопросах ответственности.

Депутаты Государственной Думы приняли решение увеличить штрафные санкции за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних.

Нововведения внесены сразу во втором и третьем чтениях в Кодекс Российской Федерации. Теперь ответственность ужесточается для нарушителей, вне зависимости от их статуса.

Согласно принятым изменениям, размер взысканий составит:

  • для рядовых водителей — 5 тысяч рублей вместо прежних 3 тысяч;
  • для ответственных лиц — 50 тысяч рублей, что вдвое выше предыдущей суммы;
  • для организаций — 200 тысяч рублей, что тоже в два раза больше прежней ставки.

Закон также содержит уточнение по поводу статуса некоторых водителей. Если перевозчик предприниматель без образования юрлица, он будет нести ответственность по правилам, действующим для юридических лиц,

В то же время водителей такси, зарегистрированных как самозанятые, приравняют к ответственным лицам в вопросе нарушений, сообщает РБК.

Ранее в Государственной Думе обсуждалось введение квоты в 25 процентов на количество самозанятых среди водителей такси.

Автор:
Юлия Аликова
Город
