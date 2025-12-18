Подработка перед Новым годом: в Петербурге водителями и курьерами получают до 270 тысяч рублей

В преддверии новогодних и январских праздников в Петербурге заметно увеличился спрос на временную работу в доставке и логистике.

В Северо-Западном федеральном округе подработку можно найти с очень разным уровнем оплаты. У курьеров доход от временной занятости колеблется в пределах от 119,8 до 240,6 тысячи рублей.

Водители в аналогичном режиме работы могут рассчитывать на заработок от 131,5 до 248 тысяч рублей.

У разнорабочих возможный доход достигает 272 тысяч рублей, но в целом средний показатель по этим направлениям составляет около 30 тысяч рублей за период занятости.

Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка», в интервью с «Деловым Петербургом» подчеркнул, что итоговая сумма дохода за подработку определяется стажем, рабочим графиком и характером выполняемых обязанностей.

Он также отметил, что во время высокого спроса, например, в период новогодних праздников, возможный заработок существенно увеличивается по сравнению с медианными показателями.

Изменения произошли и на рынке частичной занятости: за декабрь нынешнего года количество рабочих мест в областях искусства и развлечений стало больше на 173%, чем год назад.

Дополнительно вырос спрос на сотрудников в сфере телекоммуникаций, где предполагаемое среднее вознаграждение составляет 25,1 тысячи рублей.

По оценкам, в этом году расходы на праздничный стол в среднем будут равняться 10 тысячам рублей для одной семьи.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».