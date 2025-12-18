Город каналов и прорывов: в Петербурге зафиксировано более тысячи аварий на трубах с начала октября

С началом нынешнего отопительного сезона в Петербурге отмечено сразу несколько аварийных ситуаций на теплосетях города.
Только за первую половину декабря на прорывы и другие неисправности пожаловались жители Пулковской, Промышленной, а также улиц Маршала Казакова и Зины Портновой, сообщает Neva.Today.
Перебои с подачей тепла были зафиксированы и на Бассейной, Малой Балканской и на Кораблестроителей.
Многие горожане, проживающие в близлежащих многоквартирных домах, столкнулись с отсутствием горячей воды и отопления, которое продолжалось более суток. Эта ситуация вызвала обеспокоенность среди жителей и стала поводом для обращения в городские органы власти.
Вице-губернатор Сергей Кропачев предоставил информацию о проводимых работах и статистике аварий.
Согласно его данным, за период с 1 октября по 20 ноября 2025 года на сетях компании «ТЭК СПб» зарегистрировали 506 инцидентов, а на участках «Теплосети Санкт-Петербурга» — ещё 625.
Также уточняется, что к сезону было подготовлено в общей сложности 9600 километров теплотрасс.
Подготовительные работы включали проведение различных испытаний. Весной специалисты провели 96 температурных проверок, а в летние месяцы — 693 гидравлических теста.
Ранее сообщалось, что маленькие роботы помогли предотвратить коммунальные аварии в Петербурге.