Половина новых кафе в России — вне проверок качества пищи: как они ускользают от контроля

Почти половина предприятий общественного питания в России не сообщает контролирующим органам о начале своей работы, сообщают «Известия».
Как стало известно, такие заведения избегают проверок качества предоставляемых услуг. В Новосибирской области такая практика характерна для 68,6% объектов, в Краснодарском крае — для 68,2%, а в Ростовской области — для 67,8%.
В крупнейших городах ситуация схожая: в Москве не подают уведомления 60,1% заведений, в Санкт-Петербурге — 53,3%.
Участники рынка говорят, что чаще всего речь идёт о небольших предприятиях быстрого питания, тогда как крупные организации, дорожащие своим именем, такие требования выполняют.
Общественные организации настаивают на усилении контроля и дополнительной защите населения от возможных рисков.
— В соответствии с действующим законодательством предприниматель обязан направить уведомление о начале деятельности. В нем указывается фактический адрес, а также подтверждается соответствие помещений, оборудования и условий санитарным требованиям, наличие медицинских осмотров у сотрудников и оформление санитарных книжек, — отметили общественники.
Оформить такое уведомление несложно: заполнить форму можно на специализированном портале без необходимости личного визита в государственное учреждение. Если владелец не сообщает о начале работы, это может расцениваться как нарушение административных норм, а также свидетельствовать о недостаточном уровне ответственности и компетентности предпринимателя.