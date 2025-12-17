С 19 декабря Петербург «сужается»: движение ограничат сразу в трёх районах

В связи с изменениями в организации движения водителям рекомендуется учитывать новые маршруты при планировании поездок.

В Санкт-Петербурге на ряде улиц планируется ввести временные ограничения движения транспорта. Как сообщает ГАТИ, ограничения затронут несколько районов города.

Причиной станут монтаж временных ограждений, ремонт путей и строительство коммуникаций.

На набережной реки Смоленки в Василеостровском районе движение будет ограничено на участке от 8–9-й до 6–7-й линий Васильевского острова.

Эти ограничения начнут действовать 19 декабря 2025 года и продлятся до 24 мая 2026 года. Оговаривается, что на данном участке будут установлены временные ограждения.

В Приморском районе аналогичные меры затронут Стародеревенскую улицу на отрезке между Богатырским проспектом и Ситцевой улицей.

Здесь ограничения будут вводиться из-за ремонта трамвайных путей и сохранятся с 19 декабря 2025 года до 18 мая 2026 года.

Центральный район также столкнётся с временными неудобствами: в декабре, с 19 по 28 число, из-за прокладки газопровода будет ограничено движение на Синопской набережной.

Работы развернутся между улицей Моисеенко и проспектом Бакунина.

В этот период автомобилистов призывают учитывать изменения в организации движения.

В дополнение к перечисленным ограничениям ранее сообщалось, что на Малоохтинской набережной движение транспорта также было уменьшено и продлится вплоть до осени будущего года.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты. Власти призывают к внимательности на дорогах в указанные сроки.

