Свыше 68 миллионов: сколько людей перевезли «Сапсаны» между Москвой и Петербургом за 16 лет

Прошло 16 лет со дня, когда между столицами России впервые отправился скоростной поезд «Сапсан» с пассажирами на борту. За этот срок поезда преодолели в общей сложности 82 182 250 километров и перевезли 68,3 миллиона человек. Об этом рассказали в РЖД.
В компании отметили, что парк «Сапсанов» за годы существования линии увеличился с 8 до 20 составов. При этом внутри 11 поездов уже проведено обновление интерьера.
Количество отправлений между двумя крупнейшими городами страны в отдельные дни нынешнего лета доходило до 34 рейсов, хотя изначально их было лишь 6.
С начала текущего года скоростными поездами уже воспользовалось около 5 миллионов человек. За время работы маршрутов число поездок стабильно увеличивается.
Услуга остаётся востребованной среди пассажиров обоих городов.
