Рекордные миллиарды — под землю: Петербург направил беспрецедентные средства на строительство подземных линий

Опубликовано: 17 декабря 2025 13:41
Global Look Press / Maksim Konstantinov

К 2030 году ожидается увеличение суточной пропускной способности метро почти на 1,4 миллиона человек.

В Санкт-Петербурге одновременно работают пять проходческих комплексов, что стало редкостью для последних десятилетий.

Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании совета по развитию транспортной инфраструктуры. Таким образом, город вышел на новый уровень по темпам строительства подземных линий.

Власти города направили рекордные средства на развитие метро. Был образован новый городской подрядчик — «Метрострой Северной столицы», успешно выполняющий поставленные задачи.

По словам Беглова, в наличии необходимое оборудование и квалифицированный персонал.

Он подчеркнул:

"Петербург вышел на новый уровень строительства метро. Город выделил рекордное финансирование на строительство подземных линий".

Также губернатор напомнил о принятой стратегии по развитию метро до 2030 года, которая предусматривает и модернизацию действующих, и сооружение новых линий, а также станций.

Ожидается, что пропускная способность метрополитена за счёт этих мероприятий может увеличиться почти на 1,4 миллиона человек в день.

В северной части города продолжается строительство участков Невско-Василеостровской и Фрунзенско-Приморской линий. Параллельно с этим возводятся объекты новой Красносельско-Калининской линии.

Первые станции этой линии, Путиловская и Юго-Западная, планируют открыть к концу декабря 2025 года.

Ранее стало известно о завершении отделочных работ в соединительном коридоре между «коричневой» и «красной» линиями метрополитена.

Автор:
Юлия Аликова
