Стул-магнит для бедности: почему на нем нельзя оставлять одежду

Привычка бросить одежду на спинку стула знакома многим. В спешке, когда нет времени или желания убирать вещи на вешалку, стул мгновенно превращается во временный гардероб.

Однако эта, казалось бы, безобидная небрежность имеет как практические, так и мистические последствия, заставляющие отучиться от подобной практики.

Страшный сон эзотерика и концентрат негатива

Для приверженцев эзотерических учений, стул, обвешанный одеждой, — это катастрофа. За пределами видимого мира существуют силы, способные оказывать влияние на повседневную жизнь через окружающие предметы.

Небрежно развешанные вещи, по мнению эзотериков, служат накопителями нежелательной энергии.

“Небрежно раскиданные вещи активно концентрируют в себе плохую энергию, которую затем отдают во сне, то есть вам”.

Если после сна ощущается разбитость или появляются странные сновидения, специалисты советуют в первую очередь проверить спинку стула.

Считается, что беспорядок привлекает нежелательных гостей из тонкого мира.

“Пролетая случайно мимо вашего дома и узрев не порядок, злой дух не применет примоститься на ваших вещах”.

В результате человек может ощущать необъяснимую слабость и усталость, а хорошее настроение просто исчезает.

Логика хаоса: связь беспорядка и кошелька

Эта привычка имеет и более приземленное, хотя и метафорическое, объяснение, связанное с финансами. Небрежность в быту часто отражает отсутствие системности в мышлении.

“Небрежно разбросанные вещи — это про всегда про отсутствие системности и порядка в голове”.

Следовательно, как утверждают сторонники этой логики, беспорядок в доме неизбежно влечет за собой “финансовый бардак и бедность в итоге”.

Практичность против суеверий

Даже если полностью отбросить мистические аргументы, оставлять одежду на стуле — далеко не лучшая практика. Основной практический аргумент связан с потерей товарного вида одежды.

Вещи, хранящиеся таким образом, быстро мнутся и теряют форму. Кроме того, стул, стоящий в жилом помещении, активно собирает пыль и бактерии.

“Так что все же шкаф — вот единственно правильное место жительства вашей одежды”.

Привет, питомцам!

Для домов, где живут животные, стул, обвешанный одеждой, превращается в искушение. Кошки или собаки могут воспринять оставленные вещи как “уютное гнездышко” или, что еще хуже, как забавную игрушку.

Результатом такого взаимодействия неизбежно станет либо “увлекательное очищение от шерсти”, либо “прощание с безнадежно испорченной вещью”.

Альтернативы для тех, кто избегает шкафов

Если по каким-то причинам шкафы кажутся не самым удобным решением, существуют эстетичные и практичные альтернативы.

Предлагаются такие варианты хранения: отдельная вешалка или крючки, специальные корзины для белья, комод или стеллаж.

Главный посыл остается неизменным: необходимо отвыкать бросать вещи на спинку стула — это “плохая примета, и не только”.

