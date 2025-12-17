Ёлка, которая не осыпется: как выбрать живую красавицу к Новому году

Эксперты советуют при выборе ели потрясти её.

При покупке живой ели к зимним праздникам специалисты советуют в первую очередь обращать внимание на состояние хвои. Иголки должны быть ярко-зелёными, упругими и эластичными.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Роскачество, потерявшая свежесть хвоя становится сухой, жёлтой или ломкой — это свидетельствует о том, что дерево срублено давно и быстро начнёт рассыпаться.

Для проверки состояния ветвей советуют слегка встряхнуть дерево: если значительная часть лесных иголок осыпается, такую ель приобретать не стоит.

При покупке лучше попросить продавца снять упаковочную сетку, чтобы лично оценить гибкость ветвей и отсутствие признаков повреждений.

Сам ствол должен быть целым и не иметь трещин, а дерево — ощущаться тяжелым для своего роста, что говорит о достаточной влажности.

Эксперты обращают внимание и на породу: ель способна сохранить свежий вид примерно неделю-две, потому её рекомендуется приобретать не ранее 28 декабря.

Сосна стоит дольше — до месяца, выбирать её советуют во второй половине декабря. Самой стойкой признана пихта — она может простоять больше месяца.

Ранее ветеринары напоминали о возможных опасностях, которые несёт обычная живая ель для домашних животных.

