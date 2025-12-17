Городовой / Город / Невидимые санитары подземелья: роботы‑вездеходы уберегли Петербург от 2 тысяч аварий в канализации
Невидимые санитары подземелья: роботы‑вездеходы уберегли Петербург от 2 тысяч аварий в канализации

Опубликовано: 17 декабря 2025 09:15
Global Look Press / Alexei Moschenkov / Russian Look

Для обследования труб с малым диаметром применяют эндоскопические камеры.

В Северной столице новые технологические решения позволили предотвратить около двух тысяч аварий в системе канализации.

С применением теледиагностики специалисты смогли обследовать примерно 130 километров труб, своевременно выявить и устранить повреждения, сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Для осмотра коммуникаций используются специальные самоходные аппараты, которые передвигаются по канализационным колодцам на четырёх колёсах и оснащены видеокамерой.

Изображение с устройств поступает на экран, что помогает операторам быстро находить проблемные участки для последующего ремонта.

Если диаметр труб ограничен, применяют миниатюрные эндоскопические камеры.

Автор:
Юлия Аликова
