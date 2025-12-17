Городовой / Город / Корпоратив по инструкции: в Петербурге растёт спрос на «праздники из коробки»
Корпоратив по инструкции: в Петербурге растёт спрос на «праздники из коробки»

Опубликовано: 17 декабря 2025 08:30
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru

Поэтому компании переходят к более экономичным стратегиям, чтобы лучше соответствовать изменившимся рыночным условиям.

В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается значительный рост интереса к организованным наборам продуктов для коллективных мероприятий — спрос увеличился на 55%, сообщает «Деловой Петербург».

Такое изменение отмечено представителями сервиса HotKitchen.

Теперь компании все чаще отказываются от аренды залов, доставки оборудования и большой команды обслуживающего персонала, заменяя это несколькими аккуратно оформленными коробками, которые привозят прямо в офис.

Евгения Семёнова, одна из основателей HotKitchen, подчеркнула:

«Главная причина, почему офисы остаются в этом формате постоянно: быстрота, отсутствие ошибок в логистике и то, что место можно расположить буквально на день».

Благодаря такому подходу сотрудники получают привычное качество угощения и эстетическую привлекательную выгоду, затраты при этом значительно сокращаются.

Расходы на проведение мероприятий в таком стиле могут быть снижены до 40%. Подобный способ организации встреч получил широкое распространение в период 2020-2021 годов, когда предприятия искали компактные и безопасные формы совместного отдыха из-за пандемии.

В настоящее время до 35% клиентов в экономическом секторе отдают предпочтение аренде залов, выбирая более компактные и мобильные решения.

По словам Дианы Акгаевой из Caramel Catering, данный формат уже стал привычным.

Заказчики ценят простое планирование и отсутствие лишних хлопот, особенно часто такой вариант выбирают строительные и девелоперские компании, где коллективы компаний и бюджет строго регламентированы.

Диапазон стоимости такого обслуживания в Петербурге, по повышению квалификации, колеблется от 500 до 2 500 рублей на одного человека. Эта ценовая ниша обеспечивает 80% запросов со стороны гарантированных заказчиков.

Автор:
Юлия Аликова
Город
