Огонь поглотил историю: 17 декабря в хрониках Петербурга

История Санкт-Петербурга изобилует датами, пропитанными драматизмом и значимостью. 17 декабря — день, прошитый нитями государственной важности, культурного созидания, разрушительных пожаров и роковых политических актов.

Именно этот день демонстрирует всю противоречивую натуру имперского и последующего российского пути.

1796: вечный Фельдъегерский корпус

Отправной точкой служит 1796 год. Император Павел I утвердил создание особого Фельдъегерского корпуса.

Изначально это была малочисленная структура — всего 13 курьеров и один руководитель. Тем не менее, эта служба продемонстрировала поразительную устойчивость к историческим потрясениям.

Корпус регулярно пополнялся кадрами из привилегированных полков, таких как Измайловский и Преображенский. Примечательно, что “фельегерская служба стала чуть ли не единственным ведомством, которая пережила все российские исторические катаклизмы, успешно работала при всех властях”.

1837: огненное крещение Зимнего дворца

Наиболее страшным событием, связанным с этой датой, стал катастрофический пожар в Зимнем Дворце 17 декабря 1837 года. Пламя не пощадило ни второй, ни третий этажи, уничтожив шедевры, созданные Растрелли, Монферраном и Росси.

“Были утрачены многочисленные рукописи и хроники, относившиеся к различным событиям российской истории (восстание декабристов, русско-турецкие войны и т. д.)”.

Признаки беды появились за двое суток до катастрофы — в Фельдмаршальском зале чувствовался едкий “дымный запах”. Этот запах, ненадолго ослабев, вернулся к вечеру, застав обитателей врасплох.

Считается, что очаг возгорания находился в дымовой трубе, переполненной сажей. Когда пожарные наконец пробили стену ломом, произошло худшее:

“из-за неё вырвались языки пламени во весь человеческий рост”.

Николай I, находившийся в театре, прибыл и приказал разбить окна, чтобы спасти более трех тысяч человек от удушья. Однако приток кислорода лишь подхлестнул огонь.

К утру пламя охватило здание целиком, и “огненное зарево было настолько велико, что его видели крестьяне и путники за 50-70 вёрст от столицы”. Тушение длилось почти сутки.

1916: кульминация интриги

Спустя почти столетие, 17 декабря 1916 года, Зимний Дворец стал фоном для событий, предвещавших крах династии.

В Петербурге, в особняке князя Юсупова, группа заговорщиков под предводительством монархиста Владимира Пуришкевича расправилась с Григорием Распутиным — одиозным фаворитом царской четы.

Это убийство стало точкой невозврата, ускорившей политический кризис.

1974: рождение Молодёжного театра

В мирное время 17 декабря принесло Ленинграду культурное пополнение. В 1974 году на сцене театра имени Ленсовета был создан Молодёжный театр. Ядром коллектива стали двенадцать выпускников курса Игоря Владимирова из ЛГИТМиКа.

“Премьерой стала постановка «Старший сын» по Вампилову”.

Новый театр, просуществовавший пять лет при Ленсовете, заложил крепкий базис для будущих театральных успехов.

2009: стремительность новой эры

Современный акцент 17 декабря — это скорость и связь. В 2009 году между Москвой и Санкт-Петербургом запущено регулярное движение скоростных электропоездов «Сапсан».

Эти поезда, названные в честь самой быстрой птицы, способны развивать 250 км/ч. Благодаря им, путь между городами сократился до “от 3 часов 30 минут до 4 часов 15 минут”, символизируя новую, стремительную эпоху в транспортном сообщении страны.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.