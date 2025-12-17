Вместо воды — картонки: Лензоо подарил ягуару Ричарду бассейн

Сотрудники ленинградского зверинца поделились сообщением о необычном развлечении для черной ягуара по кличке Ричард. Ему оборудовали бассейн, наполненный картонными коробками.
Теперь Ричард может прыгать в них, зарываться, а иногда надевает коробку на голову, вызывая улыбки у гостей зверинца.
В пресс-службе организации отмечают, что идея появилась благодаря воспоминаниям работников о собственном детстве. Ранее они пробовали наполнять бассейн пластиковыми шариками, а теперь решили создать нечто подобное для большого хищника.
Игрушка оказалась многофункциональной: кот с энтузиазмом исследует новое пространство и проявляет изобретательность в играх.
Посетители часто наблюдают, как животное надевает коробки на голову и весело проводит время. Сотрудники также радуются успеху затеи и отмечают, что Ричарду было важно предоставить разнообразие в досуге.
Подобный опыт помогает зверям адаптироваться к жизни в искусственной среде.
Ранее стало известно, что манул Шу, еще один обитатель Ленинградского зоопарка, достиг максимального для себя веса, завершая предподготовку к зиме.