Городовой / Город / Вместо воды — картонки: Лензоо подарил ягуару Ричарду бассейн
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ёлочный налёт на Приморский район: браконьеры срубили почти сотню елей Город
Дом тайного советника и адрес «Обломова» в Петербурге — редкое совпадение одного фасада Город
Это не мрамор: шокирующая правда о колоннах Эрмитажа, которую скрывали 300 лет Город
Ёлка, которая не осыпется: как выбрать живую красавицу к Новому году Город
Кухня выживания: как петербуржцы превращали дефицит в шедевры Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

Вместо воды — картонки: Лензоо подарил ягуару Ричарду бассейн

Опубликовано: 17 декабря 2025 08:15
Вместо воды — картонки: Лензоо подарил ягуару Ричарду бассейн
Вместо воды — картонки: Лензоо подарил ягуару Ричарду бассейн
Городовой ру

Кот по кличке Ричард устроил забавные игры в бассейне, используя картонные коробки.

Сотрудники ленинградского зверинца поделились сообщением о необычном развлечении для черной ягуара по кличке Ричард. Ему оборудовали бассейн, наполненный картонными коробками.

Теперь Ричард может прыгать в них, зарываться, а иногда надевает коробку на голову, вызывая улыбки у гостей зверинца.

В пресс-службе организации отмечают, что идея появилась благодаря воспоминаниям работников о собственном детстве. Ранее они пробовали наполнять бассейн пластиковыми шариками, а теперь решили создать нечто подобное для большого хищника.

Игрушка оказалась многофункциональной: кот с энтузиазмом исследует новое пространство и проявляет изобретательность в играх.

Посетители часто наблюдают, как животное надевает коробки на голову и весело проводит время. Сотрудники также радуются успеху затеи и отмечают, что Ричарду было важно предоставить разнообразие в досуге.

Подобный опыт помогает зверям адаптироваться к жизни в искусственной среде.

Ранее стало известно, что манул Шу, еще один обитатель Ленинградского зоопарка, достиг максимального для себя веса, завершая предподготовку к зиме.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью