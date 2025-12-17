Городовой / Город / ИП и юрлица режут штат: что на самом деле творится на рынке труда Петербурга
ИП и юрлица режут штат: что на самом деле творится на рынке труда Петербурга

Опубликовано: 17 декабря 2025 08:30
Городовой ру

С начала октября организации Петербурга фиксируют заметный отток сотрудников.

В Санкт-Петербурге зафиксировано сокращение числа занятых у индивидуальных предпринимателей и в организациях, хотя одновременно отмечается рост числа вакансий.

По данным за 2025 год, в городе открыто свыше 115 тысяч новых рабочих мест, из которых почти половина (47%) предназначена для специалистов рабочих профессий.

Несмотря на увеличение предложений работы, в последние три месяца на предприятиях Северной столицы продолжилось сокращение численности сотрудников, сообщает Neva.Today.

Согласно сведениям федеральной налоговой службы, с 10 октября по 10 декабря число работников у индивидуальных предпринимателей города снизилось на 1114 человек: с 91 554 до 90 440 человек.

За тот же период количество самих предпринимателей выросло на 5 тысяч, достигнув 226 тысяч. В компаниях юридических лиц динамика аналогична: численность сотрудников уменьшилась с 955 до 952 тысяч, а число зарегистрированных фирм увеличилось с 161 тысячи до 162 тысяч.

Автор:
Юлия Аликова
Город
