ФАС бьёт тревогу: новые правила торговли таят риск подорожания товаров
ФАС бьёт тревогу: новые правила торговли таят риск подорожания товаров

Опубликовано: 17 декабря 2025 01:00
Global Look Press / Petrov Sergey / news.ru

В ведомстве сообщили, что не одобряют и не согласуют предложенные поправки.

Возможные последствия принятия новых торговых правил, вызвавшие опасения Федеральной антимонопольной службы, связаны с вероятным ростом стоимости товаров первой необходимости.

По информации «Известий», представители ФАС уведомили Министерство промышленности и торговли о несогласии с предложенными изменениями и отказались их одобрять.

Особое внимание уделено риску увеличения затрат на доставку для предприятий, что может сказаться на ценах для покупателей.

Министерство промышленности и торговли считает, что торговые сети сами могут регулировать стоимость товаров, как это делают электронные торговые площадки.

По мнению инициаторов, такая мера должна стимулировать конкуренцию между традиционной розницей и онлайн-продавцами.

Однако специалисты ФАС придерживаются противоположной точки зрения и предупреждают о потенциальном росте расходов для бизнеса.

Как отмечают сотрудники антимонопольного ведомства, принятие нововведений приведёт к дополнительным издержкам, а те, в свою очередь, неизбежно скажутся на конечной стоимости продовольственных товаров для населения.

В отзыве ФАС на инициативу Министерства говорится:

Закон о торговле является актуальным, а его ключевые положения позволяют ограничивать немонетарные издержки поставщиков, транслируемые в цены продовольственных товаров.

Автор:
Юлия Аликова
Город
