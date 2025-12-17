ФАС бьёт тревогу: новые правила торговли таят риск подорожания товаров

Возможные последствия принятия новых торговых правил, вызвавшие опасения Федеральной антимонопольной службы, связаны с вероятным ростом стоимости товаров первой необходимости.
По информации «Известий», представители ФАС уведомили Министерство промышленности и торговли о несогласии с предложенными изменениями и отказались их одобрять.
Особое внимание уделено риску увеличения затрат на доставку для предприятий, что может сказаться на ценах для покупателей.
Министерство промышленности и торговли считает, что торговые сети сами могут регулировать стоимость товаров, как это делают электронные торговые площадки.
По мнению инициаторов, такая мера должна стимулировать конкуренцию между традиционной розницей и онлайн-продавцами.
Однако специалисты ФАС придерживаются противоположной точки зрения и предупреждают о потенциальном росте расходов для бизнеса.
Как отмечают сотрудники антимонопольного ведомства, принятие нововведений приведёт к дополнительным издержкам, а те, в свою очередь, неизбежно скажутся на конечной стоимости продовольственных товаров для населения.
В отзыве ФАС на инициативу Министерства говорится:
Закон о торговле является актуальным, а его ключевые положения позволяют ограничивать немонетарные издержки поставщиков, транслируемые в цены продовольственных товаров.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».