Тайна «Коти» из Петербурга: почему его похоронили на Марсовом поле

Марсово поле в Санкт-Петербурге — это не просто обширная площадь, это огромный некрополь, где обрели покой более 150 человек, отдавших свои жизни за идеалы революции.

Среди гранитных плит и строгих надписей, одна могила неизменно вызывает вопросы и шепот — это захоронение маленького мальчика с необычным именем «Котя», прожившего всего девять лет.

Юный артист и голос эпохи

Мальчика звали Ваня Мгебров-Чекан, но в семье и среди соратников его знали под коротким прозвищем Котя. Он был сыном артистов театра Пролеткульта — мощного авангардного коллектива эпохи.

С пяти лет Котя уже выходил на сцену, декламируя агитационные стихи и участвуя в пьесах. В 20-е годы Петроград знал его как “юного Маяковского!”

Его выступления отличались невероятной энергией: его стихи “били, как пулемёт” и звучали на митингах, заводах и даже на передовой, вдохновляя массы на борьбу.

Трагедия на мосту через Фонтанку

Однако жизнь юного агитатора оборвалась внезапно и трагически. В обычный апрельский день 1922 года Ваня выполнял простое поручение — отнести хлеб голодающему товарищу.

Он сел в трамвай. Когда вагон пересекал мост через Фонтанку, произошло нечто ужасное: неизвестный на ходу вытолкнул мальчика из вагона.

Обстоятельства этой смерти до сих пор остаются невыясненными, поскольку подробности происшествия разнятся в источниках. Общим остается лишь дата — 22 апреля 1922 года — и факт, что “какой-то человек, стоявший выше на площадке, столкнул его”.

Возникшая суматоха позволила таинственному толкателю скрыться. В газетном некрологе его назвали «стариком», а в иных публикациях упоминается мужчина плотного телосложения лет сорока.

Было ли это чистой случайностью или актом политического террора — предмет споров до сих пор.

Ваня получил тяжелейшую травму — он ударился головой о мостовую, а трамвай отрезал ему ногу. Скончался артист через два дня в больнице.

Герой революции и литературный след

Родители Вани были убеждены, что гибель сына не была несчастным случаем, а являлась результатом политического преследования со стороны противников советской власти.

Этой версии способствовал и высокий общественный резонанс, который вызвала смерть маленького артиста.

В итоге Котя был посмертно признан героем и удостоен чести быть похороненным на Марсовом поле, среди борцов революции, что само по себе было высочайшим знаком признания.

Судьба мальчика и тайна его гибели не остались незамеченными в литературе. Она нашла отражение в рассказе А. Орлянского «Сердце коммунара должно быть чистым!», опубликованном в 1958 году.

Кроме того, Котя послужил прототипом героя повести Юрия Яковлева «Был настоящим трубачом».

Эта повесть позже была экранизирована в 1973 году режиссером Константином Бромбергом, увековечив память о девятилетнем “трубаче”, чья жизнь была оборвана на пике его короткого, но яркого пути.