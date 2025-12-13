Городовой / Город / Сами туроператоры признали: цены на отдых уперлись в потолок
Опубликовано: 13 декабря 2025 10:12
www.legion-media.com
Городовой ру

В Ассоциации туроператоров России выразили обеспокоенность растущим спросом на посуточную аренду квартир по сравнению с традиционными средствами размещения.

В последние месяцы путешественники в России с заметной частотой выбирают посуточную аренду жилья вместо классических гостиниц. Об этом в эфире одной из телевизионных программ рассказала Майя Ломидзе, занимающая пост исполнительного директора Ассоциации туроператоров России. Она отметила, что такая тенденция связана с ростом стоимости проживания в традиционных отелях.

Ломидзе подчеркнула, что рынок практически достиг максимальных допустимых цен, а дальнейшее увеличение приведёт к снижению спроса на легальные услуги размещения. По её словам:

«Мы пришли, на мой взгляд, к пределу повышения стоимости. Дальнейшее повышение стоимости приведёт к пустоте, к недозагрузке, к тому, что туристы не поедут в те самые легальные места размещения, потому что то, что будет нелегальным, будет стоить дешевле» — пояснила она.

Речь, по словам эксперта, идёт не только о гостиницах, но и о других сферах, связанных с туристическими услугами, включая экскурсии и организацию досуга. Повышенное внимание россиян к цене всегда было заметно, однако в этом году ситуация обострилась на фоне удорожания гостиничных услуг. Особенно это проявилось при бронировании зимних и новогодних поездок, когда многие задумались о более доступных вариантах проживания.

В последние месяцы, как отметила Ломидзе, оказался ощутим переход туристов от привычных гостиниц к аренде квартир в частном секторе. Она объяснила, что одной из причин стали ожидаемые изменения в налогообложении гостиничного бизнеса. С января вводится новая налоговая нагрузка, и гостиницам приходится выбирать – повышать цены или принять убытки на себя.

Вариантов немного: либо предприниматели сдерживают рост цен и берут издержки на себя, либо делают проживание дороже, рискуя снижением доходов из-за оттока гостей.

«Либо попробуют повысить и поймут, что это не работает», — добавила Ломидзе.

Важно отметить, что и у самих туристов возможности тратить деньги стали ограниченнее, поэтому они всё чаще сравнивают стоимость размещения с личным бюджетом, стараясь выбирать наиболее экономичные варианты.

Юлия Аликова
Город
