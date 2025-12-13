Городовой / Город / Столица «Серебряного ожерелья» удивила: Тихвин в 2025-м нарастил турпоток на 18%
Столица «Серебряного ожерелья» удивила: Тихвин в 2025-м нарастил турпоток на 18%

Опубликовано: 13 декабря 2025 09:30
В текущем году количество посетивших город туристов, по прогнозам, может приблизиться к 200 тысячам человек.

Тихвин, находящийся в Ленинградской области, в 2025 году был выбран столицей культурно-туристического проекта «Серебряное ожерелье».

Уже к ноябрю текущего года туристический поток превысил уровень прошлого года на 7,2%. За этот период город посетили 124 397 человек, сообщают «Ведомости».

В 2024 году количество гостей составило 116 026, что стало ростом по сравнению с предыдущим годом на 4,8%. По предварительным ожиданиям, к завершению года показатель может достичь 200 тысяч туристов.

Об этом рассказала Ольга Голубева, заместитель председателя областного комитета по культуре и туризму, выступая на форуме Travel Hub в Северной столице.

В своем выступлении Голубева отметила:

«Тихвин в этом году получил статус столицы "Серебряного ожерелья", и туристы обратили внимание на этот город. Вырос спрос на гостиничные и экскурсионные услуги, появились новые туристические маршруты и точки притяжения».

Общие итоги показывают, что регионы, входящие в объединение «Серебряное ожерелье России», также продемонстрировали рост числа приезжих. За первые десять месяцев зафиксировано увеличение туристического потока на 7%.

Ленинградскую область в 2025 году посетили около 6,5 миллиона гостей. Власти связывают повышение интереса с новыми предложениями для приезжих и развитием инфраструктуры, а также успешно проведенными мероприятиями в рамках туристического направления.

Юлия Аликова
