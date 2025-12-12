Конский скачок: на Wildberries оборот товаров с изображением лошади за год увеличился вчетверо

На маркетплейсе Wildberries за последние два месяца оборот товаров, на которых изображена лошадь, знак наступающего 2026 года, увеличился почти в четыре раза. Объединённая компания Wildberries и Russ предоставила такую информацию, сообщает ТАСС.
Наибольший рост зафиксирован в категории украшений из драгоценных металлов, здесь увеличение объёма продаж составило 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Покупатели также проявляют повышенный интерес к товарам для рукоделия, их продажи выросли почти в 11 раз. Существенный спрос наблюдается на праздничную продукцию с изображением лошадей и на столовую посуду — например, кружки и чашки. В этом сегменте отмечен рост покупок в 8,8 раза.
Среди самых востребованных товаров этого сезона можно выделить новогодние магнитные наборы для холодильников с символом года, картины по номерам с парой лошадей, полиэтиленовые пакеты с новогодней тематикой, брелоки и комплекты кухонных полотенец.