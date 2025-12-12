Городовой / Город / Конский скачок: на Wildberries оборот товаров с изображением лошади за год увеличился вчетверо
Конский скачок: на Wildberries оборот товаров с изображением лошади за год увеличился вчетверо

Опубликовано: 12 декабря 2025 23:00
Продажи ювелирных украшений с изображением лошадей увеличились в 14 раз среди товаров массового спроса.

На маркетплейсе Wildberries за последние два месяца оборот товаров, на которых изображена лошадь, знак наступающего 2026 года, увеличился почти в четыре раза. Объединённая компания Wildberries и Russ предоставила такую информацию, сообщает ТАСС.

Наибольший рост зафиксирован в категории украшений из драгоценных металлов, здесь увеличение объёма продаж составило 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Покупатели также проявляют повышенный интерес к товарам для рукоделия, их продажи выросли почти в 11 раз. Существенный спрос наблюдается на праздничную продукцию с изображением лошадей и на столовую посуду — например, кружки и чашки. В этом сегменте отмечен рост покупок в 8,8 раза.

Среди самых востребованных товаров этого сезона можно выделить новогодние магнитные наборы для холодильников с символом года, картины по номерам с парой лошадей, полиэтиленовые пакеты с новогодней тематикой, брелоки и комплекты кухонных полотенец.

Автор:
Юлия Аликова
