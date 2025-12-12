Имперское могущество в коде петербургских искусств: от барокко до классицизма

Европейские стили служили безупречным эстетическим «языком», на котором говорила имперская идеология.
В архитектуре
Классицизм с его строгой симметрией, колоннадами и портиками идеально воплощал идеи порядка, законности и государственной мощи. Здание Адмиралтейства, Смольный институт, Таврический дворец — это не просто красивые постройки, это зримые манифесты просвещённой и могущественной империи.
Даже в барокко Растрелли (Зимний дворец, Екатерининский дворец в Царском Селе) европейская пышность служила одной цели — ослепить масштабом и роскошью, утвердив статус России как великой державы.
В скульптуре
Античные образцы (боги, герои, аллегорические фигуры) использовались для прославления русских монархов и военных побед.
Медный всадник Фальконе — это Пётр I в образе римского императора-цивилизатора. Грот в Царском Селе, украшенный скульптурами, аллегорически изображал победу России над Швецией.
Скульптура была искусством публичным, рассчитанным на воспитание гражданских чувств.
В живописи
Парадный портрет (работы Рокотова, Левицкого, Боровиковского) создавал галерею образов новой элиты — просвещённой, утончённой, достойной править.
Историческая живопись (например, Лосенко, Угрюмов) писала сцены из русской истории по канонам античных или библейских полотен, возводя её в ранг общеевропейской значимости.
Европейская форма была не самоцелью, а самым убедительным, по меркам того времени, способом сказать миру и своим подданным: Россия — великая империя, наследница Рима и равная партнёрам Европы.