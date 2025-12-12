«Озерки» и «Электросила» уходят в небытие: петербуржцев ждет 10 лет ада из-за «неизбежной» модернизации

Метро-2035: На пороге кольца или в плену вечных ремонтов?

Следующее десятилетие обещает стать для петербургского метрополитена временем серьезных испытаний и, возможно, настоящего перелома.

Официальные стратегии рисуют картину экспансии: к 2035 году анонсирован ввод шестнадцати новых станций и начало строительства столь ожидаемой кольцевой линии.

Параллельно запланировано масштабное обновление парка вагонов — устаревшим «номерным» составам на Московско-Петроградской и Фрунзенско-Приморской линиях должна окончательно прийти замена в виде современных «Балтийцев».

Однако за этими радужными перспективами скрывается куда более сложная и, зачастую, болезненная реальность, которую ежедневно ощущают на себе миллионы пассажиров.

Эскалаторы на вечный покой: Эпоха закрытий

Закрытие станций на капитальные ремонты и реконструкции — это неизбежная часть жизни старой системы. И эта тенденция никуда не исчезнет в ближайшей перспективе — напротив, она будет только усиливаться.

Уже через несколько месяцев планируется закрытие станции «Озерки», следом за ней пойдет «Электросила».

В дальнейшем волна закрытий накроет красную ветку: «Нарвская», «Гражданский проспект» и второй вестибюль «Площади Восстания» скоро временно будут помечены серым цветом на схеме метро.

Позже очередь дойдет и до зеленой ветки: там своего часа или года ждут «Приморская», «Обухово» и «Ломоносовская». Пассажирам придется смириться с тем, что “ещё больше закрытий!” — это не страшилка, а часть процесса модернизации.

Обещания и сдвиги: Туманная перспектива новых станций

Согласно стратегическим документам, главная цель на ближайшее десятилетие — ввод в эксплуатацию тех самых шестнадцати новых станций к 2035 году.

Этот амбициозный план призван решить ключевую проблему города — «несоответствие темпов развития сети метрополитена потребностям населения» и критически низкую транспортную доступность отдельных районов.

Город номинально получит новую линию метро, хотя и не в полном объеме.

По официальным планам, развитие в ближайшие годы получат все линии, кроме Московско-Петроградской: наибольшее число станций ожидается на оранжевой и коричневой линиях.

Перечислять все перспективные объекты не представляется целесообразным, “во-первых из-за явной неопределенности в сроках открытия, во-вторых из-за рассказов про них из каждого утюга”.

Ноябрь 2025 года принес неприятные вести: стало известно о переносе сроков сдачи одиннадцати объектов метро. Строительство ветки до аэропорта «Пулково» и станции «Кудрово» отложено до 2035 года.

Электродепо «Правобережное» и участок от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» также сдвинуты на середину 2030-х.

Этот факт подтверждает, что даже официальные планы развития остаются весьма изменчивыми, хотя тренд на увеличение темпов строительства всё-таки проглядывает.

Цифровой прорыв и конкуренция с железной дорогой

Ключевым и самым модным трендом, конечно, выступает цифровизация. В планах на 2026 год — создание единого тарифа с пригородными поездами, по аналогии с московской системой оплаты.

Это не только вопрос удобства — это стратегический шаг для разгрузки центральных пересадочных узлов метро за счет создания конкурентоспособных маршрутов на базе железной дороги.

Сохранится и вектор на создание удобных цифровых сервисов. Критически важно для метрополитена сейчас создать “удобный сайт и приложение для пассажиров, с актуальной информацией о станциях, маршрутах проезда, ограничений на метрополитене”.

Внедрение искусственного интеллекта для быстрого решения проблемных ситуаций, например, помощи маломобильным группам или туристам, полностью соответствует стратегии метрополитена до 2035 года.

Умные экраны должны вскоре появиться на всех станциях.

Продолжится развитие системы оплаты проезда по биометрии, которая успешно прошла испытания еще до юбилея подземки.

Нервный центр и обновление состава

Технологическим сердцем обновленного метрополитена станет Единый диспетчерский центр, создаваемый на базе реконструируемой станции «Фрунзенская». Этот проект — один из самых важных и эффективных за последние двадцать лет.

Он позволит в режиме реального времени отслеживать и управлять движением всех поездов, переводя управление с ручного на цифровой, интеллектуальный уровень.

Параллельно будет продолжаться омоложение подвижного состава. К 2035 году «Балтийцы» будут составлять более половины всего парка вагонов в городе.

Ключевым требованием пассажиров остается появление составов со сквозными проходами и кондиционерами.

Вторая модификация «Балтийцев» уже оснащена зарядками и «окнами-экранами», что дает хотя бы небольшую надежду на появление чего-то более современного к следующему юбилею метро.

Сможет ли петербургское метро преодолеть инерцию и совершить качественный скачок от системы, постоянно догоняющей свои же проблемы, к умной, клиентоориентированной и технологичной сети?

Или горожан ждет еще десять лет борьбы с последствиями прошлых ошибок, где каждый новый проект будет даваться с боем, а обещания так и останутся на бумаге?