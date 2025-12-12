Городовой / Город / Новогодний сюрприз для автомобилистов: в Петербурге после праздников могут пересмотреть цены на парковку
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Новогодний сюрприз для автомобилистов: в Петербурге после праздников могут пересмотреть цены на парковку

Опубликовано: 12 декабря 2025 08:45
Новогодний сюрприз для автомобилистов: в Петербурге после праздников могут пересмотреть цены на парковку
Новогодний сюрприз для автомобилистов: в Петербурге после праздников могут пересмотреть цены на парковку
Городовой ру

Тарифы на платную парковку в Санкт-Петербурге могут быть пересмотрены в начале следующего года.

В Санкт-Петербурге возможное изменение стоимости платной парковки рассматривается на начало 2026 года, сообщил Михаил Курдяев, возглавляющий городской центр по организации парковочного пространства в эфире радио Sputnik..

Курдяев отметил, что различие между дифференцированными и динамическими тарифами заключается в следующем: действующие цены закрепляются за каждой улицей и связаны с ее наполняемостью, но не меняются в течение суток.

По его словам, после внедрения новых расценок в центре города автомобили стали припарковывать реже, а случаев нарушения порядка стало заметно меньше. Вместе с тем, поступления средств в городской бюджет от оплаты парковки увеличились.

Руководитель центра также уточнил, что в следующем году расширять зоны платной парковки не планируется.

В ходе недавней проверки за одну неделю было отправлено на специализированную стоянку 21 транспортное средство, нарушавшее правила стоянки на улицах города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью