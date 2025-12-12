Новогодний сюрприз для автомобилистов: в Петербурге после праздников могут пересмотреть цены на парковку

В Санкт-Петербурге возможное изменение стоимости платной парковки рассматривается на начало 2026 года, сообщил Михаил Курдяев, возглавляющий городской центр по организации парковочного пространства в эфире радио Sputnik..
Курдяев отметил, что различие между дифференцированными и динамическими тарифами заключается в следующем: действующие цены закрепляются за каждой улицей и связаны с ее наполняемостью, но не меняются в течение суток.
По его словам, после внедрения новых расценок в центре города автомобили стали припарковывать реже, а случаев нарушения порядка стало заметно меньше. Вместе с тем, поступления средств в городской бюджет от оплаты парковки увеличились.
Руководитель центра также уточнил, что в следующем году расширять зоны платной парковки не планируется.
В ходе недавней проверки за одну неделю было отправлено на специализированную стоянку 21 транспортное средство, нарушавшее правила стоянки на улицах города.