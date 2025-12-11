Городовой / Город / Вологодский Дед Мороз сплетёт кружево огней на главной ёлке Дворцовой площади
Столица «Серебряного ожерелья» удивила: Тихвин в 2025-м нарастил турпоток на 18% Город
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Опубликовано: 11 декабря 2025 02:00
Городовой ру

Власти объявили, что новогоднее оформление города завершат в период с 13 по 20 декабря.

Главная ель Санкт-Петербурга уже доставлена на Дворцовую площадь, где её установили в преддверии праздников. Этому дереву, выросшему в Копорском лесничестве, примерно 120 лет, его высота превышает 30 метров, а масса достигает 10 тонн.

До 20 декабря город преобразится: улицы украсят к Новому году, чтобы жители и туристы смогли почувствовать атмосферу праздника.

Как сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, основные работы завершаются:

«Мы всё успеваем сделать, украшения завершаются, сейчас финальный монтаж происходит, и к 13 декабря ярмарочные мероприятия начнутся.

Город, Невский проспект, набережные начинают зажигаться даже раньше, чем открытие ярмарки, уверен, что с 13 по 20 декабря весь город уже преобразится и создаст новогоднее настроение для гостей и жителей нашего города», передает его слова 78.ru.

Торжественное зажжение главной ёлки состоится с участием губернатора Александра Беглова и Деда Мороза, который специально приедет из Вологды.

Уже к 15 января праздничное дерево будет демонтировано.

Ранее сообщалось, что в этом сезоне оформление и подготовка к праздникам обойдутся Петербургу примерно в 1,7 миллиарда рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
