Вологодский Дед Мороз сплетёт кружево огней на главной ёлке Дворцовой площади

Власти объявили, что новогоднее оформление города завершат в период с 13 по 20 декабря.

Главная ель Санкт-Петербурга уже доставлена на Дворцовую площадь, где её установили в преддверии праздников. Этому дереву, выросшему в Копорском лесничестве, примерно 120 лет, его высота превышает 30 метров, а масса достигает 10 тонн.

До 20 декабря город преобразится: улицы украсят к Новому году, чтобы жители и туристы смогли почувствовать атмосферу праздника.

Как сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, основные работы завершаются:

«Мы всё успеваем сделать, украшения завершаются, сейчас финальный монтаж происходит, и к 13 декабря ярмарочные мероприятия начнутся. Город, Невский проспект, набережные начинают зажигаться даже раньше, чем открытие ярмарки, уверен, что с 13 по 20 декабря весь город уже преобразится и создаст новогоднее настроение для гостей и жителей нашего города», передает его слова 78.ru.

Торжественное зажжение главной ёлки состоится с участием губернатора Александра Беглова и Деда Мороза, который специально приедет из Вологды.

Уже к 15 января праздничное дерево будет демонтировано.

Ранее сообщалось, что в этом сезоне оформление и подготовка к праздникам обойдутся Петербургу примерно в 1,7 миллиарда рублей.