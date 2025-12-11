Городовой / Город / Шесть вместо восьми: в Госдуме предложили урезать рабочий день россиян
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Столица «Серебряного ожерелья» удивила: Тихвин в 2025-м нарастил турпоток на 18% Город
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Шесть вместо восьми: в Госдуме предложили урезать рабочий день россиян

Опубликовано: 11 декабря 2025 01:30
Шесть вместо восьми: в Госдуме предложили урезать рабочий день россиян
Шесть вместо восьми: в Госдуме предложили урезать рабочий день россиян
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

В Госдуме выразили мнение, что принятая инициатива позволит россиянам чаще проводить досуг с семьёй, что может положительно отразиться на демографических показателях.

Члены КПРФ намерены внести в Государственную думу инициативу по сокращению продолжительности трудового дня до шести часов, сообщают РИА Новости.

Один из авторов проекта, парламентарий Юрий Афонин, напомнил, что более 30 лет назад недельная норма труда была установлена на уровне 40 часов, однако мы живём в другое время.

По мнению депутата, за это время производительность возросла, появились более совершенные технологии, используются автоматизация и искусственный интеллект.

Афонин считает, что «30 часов — это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека».

В пояснительных материалах к предложенному законопроекту говорится, что это может привести к ряду положительных изменений. Ожидается, что такой шаг повысит эффективность труда и положительно скажется на благосостоянии граждан.

Кроме того, назван ряд других возможных последствий:

  • уменьшение стресса и профессионального выгорания,
  • снижение числа заболеваний и больничных,
  • увеличение времени для повышения квалификации, что повлечет увеличение доходов.

Депутаты выражают надежду, что освободившееся время можно будет потратить на семью. Это, считают авторы, окажет позитивное влияние на демографию страны.

Ранее сообщалось, что на территории России планируется установить перечень работ, недоступных для граждан, не достигших совершеннолетия.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью