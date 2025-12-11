Шесть вместо восьми: в Госдуме предложили урезать рабочий день россиян

Члены КПРФ намерены внести в Государственную думу инициативу по сокращению продолжительности трудового дня до шести часов, сообщают РИА Новости.
Один из авторов проекта, парламентарий Юрий Афонин, напомнил, что более 30 лет назад недельная норма труда была установлена на уровне 40 часов, однако мы живём в другое время.
По мнению депутата, за это время производительность возросла, появились более совершенные технологии, используются автоматизация и искусственный интеллект.
Афонин считает, что «30 часов — это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека».
В пояснительных материалах к предложенному законопроекту говорится, что это может привести к ряду положительных изменений. Ожидается, что такой шаг повысит эффективность труда и положительно скажется на благосостоянии граждан.
Кроме того, назван ряд других возможных последствий:
- уменьшение стресса и профессионального выгорания,
- снижение числа заболеваний и больничных,
- увеличение времени для повышения квалификации, что повлечет увеличение доходов.
Депутаты выражают надежду, что освободившееся время можно будет потратить на семью. Это, считают авторы, окажет позитивное влияние на демографию страны.
Ранее сообщалось, что на территории России планируется установить перечень работ, недоступных для граждан, не достигших совершеннолетия.