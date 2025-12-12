До рубля посчитано: в 2026‑м МРОТ в Петербурге составит 31 250 рублей

С начала следующего года в Санкт-Петербурге увеличивается минимальная заработная плата почти на девять процентов и достигнет 31 250 рублей. Решение об этом было принято в Смольном.
Свои подписи под соглашением поставили глава города Александр Беглов, Михаил Лобин, возглавляющий исполнительную дирекцию Союза промышленников и предпринимателей, и Александр Голубев, представляющий Федерацию профсоюзов Ленинградской области.
Было также отмечено, что местный МРОТ почти на 15% выше российского стандарта. С нового 2026 года прожиточный минимум для работающих граждан в столице Северо-Запада составит свыше 22,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что средства на выплату зарплаты городскому главе будут выделены из федеральной казны.