До рубля посчитано: в 2026‑м МРОТ в Петербурге составит 31 250 рублей
Опубликовано: 12 декабря 2025 06:00
Власти города приняли решение установить минимальную заработную плату на 15% выше федерального показателя.

С начала следующего года в Санкт-Петербурге увеличивается минимальная заработная плата почти на девять процентов и достигнет 31 250 рублей. Решение об этом было принято в Смольном.

Свои подписи под соглашением поставили глава города Александр Беглов, Михаил Лобин, возглавляющий исполнительную дирекцию Союза промышленников и предпринимателей, и Александр Голубев, представляющий Федерацию профсоюзов Ленинградской области.

Было также отмечено, что местный МРОТ почти на 15% выше российского стандарта. С нового 2026 года прожиточный минимум для работающих граждан в столице Северо-Запада составит свыше 22,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что средства на выплату зарплаты городскому главе будут выделены из федеральной казны.

Юлия Аликова
