Налоговый бумеранг: семьям с двумя и более детьми вернут часть уже уплаченного НДФЛ
Налоговый бумеранг: семьям с двумя и более детьми вернут часть уже уплаченного НДФЛ

Опубликовано: 12 декабря 2025 05:00
Городовой ру

Подать заявление на участие в программе можно будет с 1 июня по 1 октября.

В ходе состоявшегося сегодня совещания президент России Владимир Путин сообщил о запуске новой меры поддержки для семей, имеющих двоих и более детей.

Речь идёт о выплате, направленной на помощь семьям, где средний доход на одного члена за прошлый год не превысил полуторакратный прожиточный минимум по региону.

Теперь для таких граждан предусмотрено частичное возвращение налога на доходы с расчетной ставкой 6% за прошлый год.

Получить финансовую компенсацию смогут работающие родители, если они обратятся с соответствующим заявлением в период с 1 июня по 1 октября.

Размер выплаты определяется на основе уже уплаченного подоходного налога за предыдущий год.

Автор:
Юлия Аликова
Город
