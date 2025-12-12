Налоговый бумеранг: семьям с двумя и более детьми вернут часть уже уплаченного НДФЛ

В ходе состоявшегося сегодня совещания президент России Владимир Путин сообщил о запуске новой меры поддержки для семей, имеющих двоих и более детей.
Речь идёт о выплате, направленной на помощь семьям, где средний доход на одного члена за прошлый год не превысил полуторакратный прожиточный минимум по региону.
Теперь для таких граждан предусмотрено частичное возвращение налога на доходы с расчетной ставкой 6% за прошлый год.
Получить финансовую компенсацию смогут работающие родители, если они обратятся с соответствующим заявлением в период с 1 июня по 1 октября.
Размер выплаты определяется на основе уже уплаченного подоходного налога за предыдущий год.