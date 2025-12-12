Не только Госуслуги: петербургский «Подорожник» внесут в «белый список» сайтов

В Петербурге рассматривается вопрос о включении цифрового проездного «Подорожник» в перечень ресурсов, которые останутся доступны даже при отключении мобильного интернета.
Такой шаг позволит пользоваться приложением для оплаты проезда в общественном транспорте независимо от ограничений связи, сообщает «Деловой Петербург».
Об этом рассказали представители городского комитета по транспорту, уточнив, что необходимая работа ведётся совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Предложение рассмотреть такой вариант внесения поступило от одного из жителей Петербурга, обратившегося с просьбой к учреждению, занимающемуся организацией городских перевозок.
Доступность приложения в условиях ограниченного доступа к интернету обеспечат после завершения согласования всех технических и юридических аспектов в министерстве.
Ранее уже расширялся список сайтов, сохраняющих доступ при плохой связности сетей.