Не только Госуслуги: петербургский «Подорожник» внесут в «белый список» сайтов

Опубликовано: 12 декабря 2025 04:00
Пользователи смогут работать с приложением даже без подключения к интернету.

В Петербурге рассматривается вопрос о включении цифрового проездного «Подорожник» в перечень ресурсов, которые останутся доступны даже при отключении мобильного интернета.

Такой шаг позволит пользоваться приложением для оплаты проезда в общественном транспорте независимо от ограничений связи, сообщает «Деловой Петербург».

Об этом рассказали представители городского комитета по транспорту, уточнив, что необходимая работа ведётся совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Предложение рассмотреть такой вариант внесения поступило от одного из жителей Петербурга, обратившегося с просьбой к учреждению, занимающемуся организацией городских перевозок.

Доступность приложения в условиях ограниченного доступа к интернету обеспечат после завершения согласования всех технических и юридических аспектов в министерстве.

Ранее уже расширялся список сайтов, сохраняющих доступ при плохой связности сетей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
