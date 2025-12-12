Городовой / Город / Шаг до эпидемии, но без паники: Анна Попова заверяет, что в Петербурге ситуация под контролем
Шаг до эпидемии, но без паники: Анна Попова заверяет, что в Петербурге ситуация под контролем

Опубликовано: 12 декабря 2025 03:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В 17 регионах России зарегистрирована эпидемия гриппа.

В Санкт-Петербурге, по словам главного санитарного врача Анны Поповой, отмечен опасный рост заболеваемости гриппом, сообщает 78.ru. Однако формальный порог эпидемии пока не превышен.

В стране подобная ситуация уже зарегистрирована в 17 регионах, где эпидемия зафиксирована. Более пятидесяти процентов жителей прошли вакцинацию.

Основную опасность в этом сезоне представляет так называемый гонконгский вирус. Анна Попова заверила, что процесс прививочной кампании практически завершён, однако, при необходимости, иммунизация может быть продолжена по медицинским показаниям.

Глава ведомства также сообщила, что в случае изменения возбудителя чувствительность лабораторных методов диагностики сохраняется на прежнем уровне.

По её словам, иммунная защита, формирующаяся благодаря вакцине A (H3N2), распространяется на все известные варианты этого вируса.

Ранее сообщалось, что за неделю город столкнулся с увеличением числа заболевших гриппом и ОРВИ на 30,4%.

Автор:
Юлия Аликова
