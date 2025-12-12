Городовой / Город / Дым ушёл — вопросы остались: Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на Правобережном рынке
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Дым ушёл — вопросы остались: Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на Правобережном рынке

Опубликовано: 12 декабря 2025 02:00
Дым ушёл — вопросы остались: Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на Правобережном рынке
Дым ушёл — вопросы остались: Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на Правобережном рынке
Городовой ру

Согласно результатам проверок, опасных загрязнений в воздухе после пожара на Правобережном рынке не выявлено.

После произошедшего пожара на Правобережном рынке на улице Дыбенко специалисты Роспотребнадзора провели исследование состояния воздуха в Невском районе Санкт-Петербурга.

Для забора проб были выбраны участки возле домов №18к1 и №22к2, а также у дома №22 на Искровском проспекте.

Лабораторный анализ показал, что содержание вредных веществ не превышает установленных санитарных норм, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

Также были выполнены замеры уровня гамма-излучения, который остался в пределах привычного радиационного фона. Представители ведомства отметили, что ситуации, угрожающей жителям, не зафиксировано.

Ранее пожарные подразделения завершили тушение возгорания на рынке спустя почти 15 часов после его начала. В ходе происшествия один человек погиб, ещё один получил травмы. Около ста человек были эвакуированы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью