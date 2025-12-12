Дым ушёл — вопросы остались: Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на Правобережном рынке

После произошедшего пожара на Правобережном рынке на улице Дыбенко специалисты Роспотребнадзора провели исследование состояния воздуха в Невском районе Санкт-Петербурга.
Для забора проб были выбраны участки возле домов №18к1 и №22к2, а также у дома №22 на Искровском проспекте.
Лабораторный анализ показал, что содержание вредных веществ не превышает установленных санитарных норм, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.
Также были выполнены замеры уровня гамма-излучения, который остался в пределах привычного радиационного фона. Представители ведомства отметили, что ситуации, угрожающей жителям, не зафиксировано.
Ранее пожарные подразделения завершили тушение возгорания на рынке спустя почти 15 часов после его начала. В ходе происшествия один человек погиб, ещё один получил травмы. Около ста человек были эвакуированы.