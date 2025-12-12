От какой искры загорелся Правобережный рынок: озвучена предварительная причина пожара

Пожар, возникший накануне на Правобережном рынке, был полностью потушен. В ходе происшествия один человек погиб, ещё одного мужчину врачи доставили в больницу. Из опасной зоны успели вывести порядка ста человек.
Как сообщает 78.ru, предварительно причиной возгорания может быть неисправная электропроводка в одном из помещений рынка. Огонь быстро распространился, охватив площадь до 1500 квадратных метров.
Вскоре после появления дыма и огня, из здания стали доноситься хлопки: позднее выяснилось, что на рынке хранились баллоны с газом. По словам одной из владелиц магазина Натальи, система пожаротушения на объекте не функционировала. Она отметила:
— Люди кричали «пожар» и выбегали. Ничего не было. Мои работники сказали, что ни звуков (сигнализации — прим.), ничего не было.
Люди просто выбегали, друг друга вытаскивали за шиворот, потому что дым очень быстро распространялся.
Также женщина сообщила, что проверки по пожарной безопасности проходили на рынке нечасто.