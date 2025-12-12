Городовой / Город / От какой искры загорелся Правобережный рынок: озвучена предварительная причина пожара
От какой искры загорелся Правобережный рынок: озвучена предварительная причина пожара

Опубликовано: 12 декабря 2025 02:30
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

На рынке произошёл сбой в работе системы пожаротушения.

Пожар, возникший накануне на Правобережном рынке, был полностью потушен. В ходе происшествия один человек погиб, ещё одного мужчину врачи доставили в больницу. Из опасной зоны успели вывести порядка ста человек.

Как сообщает 78.ru, предварительно причиной возгорания может быть неисправная электропроводка в одном из помещений рынка. Огонь быстро распространился, охватив площадь до 1500 квадратных метров.

Вскоре после появления дыма и огня, из здания стали доноситься хлопки: позднее выяснилось, что на рынке хранились баллоны с газом. По словам одной из владелиц магазина Натальи, система пожаротушения на объекте не функционировала. Она отметила:

— Люди кричали «пожар» и выбегали. Ничего не было. Мои работники сказали, что ни звуков (сигнализации — прим.), ничего не было.
Люди просто выбегали, друг друга вытаскивали за шиворот, потому что дым очень быстро распространялся.

Также женщина сообщила, что проверки по пожарной безопасности проходили на рынке нечасто.

Юлия Аликова
