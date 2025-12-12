Тихий финал: актриса Татьяна Арнтгольц развелась со звездой «Кухни» Марком Богатыревым

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально расторгли брак, сообщает РЕН ТВ. На рассмотрение в суд супруги лично не пришли.
Пара начала отношения в 2018 году, а спустя два года поженилась. В 2021 году у них родился сын.
Для Марка Богатырева это был первый брак, тогда как у Татьяны Арнтгольц уже была дочь от предыдущих отношений с артистом Иваном Жидковым.
Второй сын, которого супруги назвали Даниилом, появился на свет в 2023 году. Среди поклонников нередко ходили разговоры о непростых аспектах их совместной жизни.
В 2024 году летом Марка Богатырева увидели на публике в сопровождении другой женщины; при этом на его руке отсутствовало кольцо, а жесты указывали на близость между спутниками.
Артист получил широкую известность благодаря роли в художественном сериале «Кухня», выходившем с 2012 по 2016 годы.
Татьяна Арнтгольц известна ролями в фильмах «Наживка для ангела» и «Ангел мести», вышедшем в 2022 году.