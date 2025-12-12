Сколько добавят к пенсиям уже с Нового года: Путин назвал точные цифры

Страховые пенсии по старости с начала 2026 года будут увеличены на 7,6 процента. Такое решение озвучил президент России Владимир Путин во время обсуждения экономических вопросов, выделив необходимость повышения как пенсий, так и заработных плат в бюджетной сфере.
Он подчеркнул, что запланированный рост пенсий опережает прогнозируемую инфляцию по итогам 2025 года, передает пресс-служба Кремля.
Президент заявил:
«С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6 процента, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего, 2025 года».
Кроме этого, глава государства выразил уверенность, что пенсии должны увеличиваться как минимум темпами, не уступающими инфляции. Также он сообщил о запланированной индексации социальных пенсий, которая состоится 1 апреля.
Для финансирования повышения пенсий средства включены как в федеральный бюджет, так и в бюджет Социального фонда. Владимир Путин отдельно отметил снижение уровня бедности в стране, назвав его рекордно низким.
К 2036 году, по его словам, этот показатель должен быть уменьшен до менее чем 5 процентов.
В последнее время также прозвучало предложение повысить минимальный размер пенсии в России до 50 тысяч рублей. Такую инициативу ранее выдвигали в Государственной Думе.