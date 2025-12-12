Пережив блокаду, она создала фонд помощи: скончалась волонтёр и основательница благотворительного фонда Галина Яковлева

Она опекала около пятисот человек, среди которых были преимущественно ветераны войны и дети, пережившие блокаду Ленинграда.

Умерла блокадница Галина Яковлева, которая руководила благотворительным фондом «Доброта» и была известна своей помощью ветеранам и блокадникам. Причиной смерти женщины стал рак желудка, об этом 78.ru сообщила её близкая подруга Роза Маккумова.

Галина Яковлева ушла из жизни в возрасте 86 лет. Прощание пройдёт 12 декабря в полдень в церкви Николая Чудотворца на Большеохтинском кладбище.

Галина Яковлева родилась в 1939 году в Ленинграде. После выхода на пенсию в 2008 году она учредила фонд «Доброта», посвятив себя делам милосердия.

Фонд под её управлением помогал примерно пятистам нуждающимся — прежде всего ветеранам и детям, пережившим блокаду Ленинграда. Даже во время распространения коронавируса Яковлева продолжала заботиться о своих подопечных.

Галина Яковлева получила множество наград за свою деятельность. Она была удостоена премии Андрея Первозванного и звания «Женщина года-2019» в области социальной работы.

В Ленинграде и Петербурге её хорошо знали как активную помощницу пожилых людей и уважаемого волонтёра. Она пользовалась неизменным уважением среди жителей города.

