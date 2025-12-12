Городовой / Город / Не вирус, а страшилка: Роспотребнадзор развеял миф о «сверхагрессивном» гриппе
Не вирус, а страшилка: Роспотребнадзор развеял миф о «сверхагрессивном» гриппе

Опубликовано: 12 декабря 2025 06:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В социальных сетях распространяется информация о том, что вакцинация не защищает от нового вируса.

Распространённые в последние дни сведения о якобы появившемся в России «новом и необычайно опасном» виде вируса гриппа, устойчивом к профилактической прививке, не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ранее в различных каналах и в некоторых СМИ появилась информация о существенном увеличении числа заболевших гриппом необычайной агрессивности. Утверждалось, что применяемые вакцины не способны противостоять новому варианту вируса.

В официальном заявлении представители Роспотребнадзора сообщили:

— Официальных данных, подтверждающих какую-либо циркуляцию «нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации», информацию о котором распространило электронное СМИ, на текущий момент нет.

Напомним, что главный санитарный врач России Анна Попова недавно сообщила о приближении Петербурга к эпидемической черте по гриппу, но подчеркнула, что пока порог не превышен.

Автор:
Юлия Аликова
Город
