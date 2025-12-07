Городовой / Общество / Волочова назвала неожиданное любимое место в Петербурге — и это не Дворцовая площадь
Волочова назвала неожиданное любимое место в Петербурге — и это не Дворцовая площадь

Опубликовано: 7 декабря 2025 09:00
Волочкова
Фото: Городовой.ру

Что еще ожидать от балерины всея Руси?

Оказалось, что у Анастасии Волочковой глубокая духовная связь с Петербургом. В интервью «Городовому» она назвала свои самые дорогие сердцу места, и среди них оказались вовсе не парадные достопримечательности.

Главным местом силы балерина назвала улицу Зодчего Росси и Академию Русского балета, которую она окончила с красным дипломом, поступив «неспособным ребенком». Рядом находится Никольский храм — место её духовного притяжения, куда она заходит при каждом визите в город.

Но самая трогательная история связана с Крюковым каналом, где Волочкова в 19 лет купила квартиру для матери. Также балерина с теплотой вспомнила Екатерининский дворец в Пушкине, где в 2003 году прошел её благотворительный бал, а в 2007 году — пышное свадебное торжество.

«Очень большое счастье быть настоящей русской балериной и быть уроженцем Санкт-Петербурга», — призналась звезда.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
